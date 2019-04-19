Как подготовиться к выступлениям перед публикой: советы от Супрун

Многим людям приходится рано или поздно говорить на публике. Нормально, когда перед выступлением человек начинает нервничать. Поэтому нужно контролировать свою эмоции.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала несколько советов, как подготовиться к публичным выступлениям, даже если времени мало.

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1. Должна быть правильная осанка

Поднимите плечи и заведите их назад, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея прямая.

Чтобы расслабить голосовые связки, нужно несколько минут громко зевать. После чего положите руку на грудь и все ниже и ниже говорите звук "хаммммм" – вы должны почувствовать вибрацию.

2. Овладейте страхом

Можете представить, что люди. которые на вас смотрят, в пижамах, сонные и непричесанные.

3. Найдите точку опоры

Расставьте ноги на ширине плеч, держите в руках микрофон, карточки с планом доклада, "кликер" для переключения слайдов и тому подобное. Не стоит размахивать руками, тревожность только усилится.

Другой точной опоры могут быть глаза людей. Не прячьте собственные глаза. Благодаря визуальному контакту вы сможете держать внимание и получать обратную связь. Безусловно, на стадионе или концертном зале трудно охватить взгляды слушателей. Но, как правило, публичные выступления происходят в более камерной обстановке.

4. Пейте воду

Когда чувствуете, что во рту пересохло, а по спине течет пот, то так действует адреналин. Поэтому Супрун советует пить воду.

5. Ориентируйтесь в теме

Ульяна Супрун "Чем лучше мы ориентируемся в теме, о которой будем говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи. Продумайте вопросы, которые вам могут задать, и как вы на это будете отвечать. Во время речи думайте о теме, а не о слушателях".

6. Делайте паузы

Только спикеру паузы кажутся вечными, аудитория этого не заметит. Даже если вы забыли слово или сбились с мысли, Супрун советует найти подсказку в презентации, карточках плане, или отшутиться. Представьте заранее, что вы будете делать, если вдруг все пойдет не так?

7. Практикуйте выступление

Если вам нужно выступить с речью, то следует написать план, текст и несколько раз перед зеркалом или близкими расскажите ее.

Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты – ищите практики. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы подбираете лаконичные и понятные ответы экспромтом.

8. Если нужно, то примите успокоительное

Может показаться, что алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе, а также может улучшить умение говорить на иностранных языках. Но безопасной дозы алкоголя не существует, а во время опьянения перепутываются слова и мысли.

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