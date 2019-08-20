Чтобы отдых на природе оставил только положительные впечатления, нужно правильно одеться и подобрать репеллент. Репелленты отпугивают кровососов (комаров, клещей, блох), но не тех, которые жалят (осы, шершни, пчелы).

Семейный врач Дина Крылова в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, как выбрать средство от комаров и клещей.

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Какие существуют типы репеллентов

1. ДЭТА (DEET) – диэтилтолуамид

Это "золотой" стандарт репеллентов, он используется в концентрациях от 5% до 75%.

Чем больше концентрация ДЭТА, тем длительнее защита. Например, если в репелленте 10% ДЭТА, то он действует в течение 2 часов, а если 25% – 5 часов.

Но исследования показывают, что содержание выше 30% не дает дополнительной и длительной защиты.

ДЭТА разрешено использовать для детей с 2 месяцев. Средство можно наносить на кожу.

Американская академия педиатрии не рекомендует использовать для детей репелленты, содержащие ДЭТА более 30%.

Примеры: Gardex, Picnic, Mosquitall.

2. Пикардин

По эффективности несколько уступает ДЭТА, является хорошей альтернативой, особенно, если на ДЭТА аллергия.

Не рекомендуется использовать в концентрации свыше 20%.

Можно наносить на одежду и кожу. Пикардин разрешается применять для детей с 2 месяцев.



Как подобрать средство против комаров и клещей

3. Репелленты на основе эфирных масел (лимонника, кедра, эвкалипта, сои)

Эффективность менее 2 часов (примерно 30 минут), но они могут вызвать аллергические реакции

Примеры: Babyganics; All Terrain, Kids Herbal Armor.

4. Перметрин

Наносить можно только на одежду. Он эффективен против клещей.

Как использовать репелленты

1). Внимательно читайте инструкцию средства

2). Наносите спрей на открытой местности, чтобы не дышать химикатами.

3). Только перметрин нужно наносить на одежду, другие можно и на одежду, и на кожу

4). Если наносите средство на лицо, то сначала нанесите себе на руку, и только потом на лицо, обходя зону глаз и губ.

5). Смойте репеллент мылом или гелем для душа с кожи при возвращении домой.

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