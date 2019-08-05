Как похудеть людям, которые склонны к полноте: назвали самые эффективные упражнения

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Назвали лучшие упражнения для людей, которые склонны к полноте
Назвали лучшие упражнения для людей, которые склонны к полноте / vco-global.com

Людям, которые генетически склонны к полноте, для похудения подходят далеко не все виды физической активности. К примеру, неэффективными будут плавание и катание на велосипеде.

Ученые из Национального университета Тайваня провели анализ состояния здоровья 18 тысяч человек с избыточным весом, пишет PLOS Genetics.

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Участники регулярно проходили медосмотр, а также проверялись в плане питания и занятий спортом. Параллельно участникам эксперимента был проведен генетический анализ на наличие специфических мутаций в организме, которые обусловливают склонность к полноте.

Ученые выяснили, что людям с "плохими" генами помогали сбросить вес бег, спортивная ходьба, походы в горы, йога и спортивные танцы.

via GIPHY

В то же время такие популярные виды активности, как плавание, катание на велосипеде и занятия растяжкой, им не помогали.

Результаты исследованиях помогут экспертам, которые работают с людьми в программах похудения.

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Теги: Спорт Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Ожирение
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