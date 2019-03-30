Как похудеть просто и не менять свой рацион

Одни диетологи советуют радикально изменить свой рацион, чтобы достичь желаемого эффекта. Но часто это приводит к стрессу, ведь любимая пища под запретом. Поэтому после окончания диеты люди возвращаются к предыдущему рациону и набирают еще больше веса.

Диетолог Андрей Маковецкий назвал пять правил, которые помогут похудеть без кардинальных изменений.

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1. За 15 минут до приема пищи пейте воду.

Стакан воды. Это нужно не для того чтобы уменьшить аппетит, а чтобы было хорошее пищеварение. Чем лучше пищеварение, тем лучше усваиваются полезные вещества. А чем лучше усвоение – тем больше и дольше будет чувство насыщенности. Кроме того, чем больше свежей, не кипяченой воды выпиваем, тем меньший процент жира в организме.

2. Сладости употребляйте до 14:00

Если так делать то почти все калории сжигаются и не превращаются в жир. Чем ближе к вечеру, тем больше вероятность конвертации в лишний жирок. Лучше обязательно съесть это в начале дня, чем целый день воздерживаться, а потом вечером съесть все.



Сладости употребляйте до 14:00

3. Ложитесь до 12 ночи, просыпайтесь в 8 утра

У организма свои биоритмы и если правильно ложиться спать, организм правильно работает, правильно восстанавливается и не подвергается стрессу. А если нет стрессов за поздний сон, то все процессы правильно проходят, организм хорошо сжигает жиры. Лучше не спать более 8-9 часов и не меньше чем 7.

4. Верьте, что вы похудеете

Выбросьте мысли о том, что вы не сможете сбросить лишний вес. Забудьте о генетике, гормонах, у вас все получится. Это все психосоматика, если мы верим что мы больны, то мы заболеем, если верим что мы здоровы – то организм в разы быстрее восстановится после болезни, даже без стимуляторов. Поэтому, это еще один из ключевых факторов для похудения.

5. Больше дышите

Чем больше кислорода попадает в наш организм – тем лучше окисляются жиры и тем легче они сжигаются. К примеру, во время бега сжигается не больше калорий, чем за одну тяжелую тренировку. Но когда мы бегаем, то калории организм берет именно из жира, а не мышц или гликогеновых запасов.

Все это связано не только с бегом, но и с интенсивным дыханием. Поэтому, если нет возможности бегать, то делайте дыхательные упражнения хотя бы раз в день по 5-10 мин, медленно вдыхая воздух на полную грудь и живот, носом, и медленно выдыхая ртом.

Придерживайтесь ежедневно этих правил и у вас будет результат.

Если же хотите качественного результата без вреда для здоровья и чтобы это было достаточно быстро, тогда нужно или самостоятельно тратить время на подсчет калорий и изучение материала о своем теле, или обратиться за помощью к профессионалу.

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