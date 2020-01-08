Как покупка дорогих вещей влияет на личность

Наличие дорогих вещей не добавляет уверенности в себе, а даже наоборот, может снизить самооценку. Это связано с синдромом самозванца.

Ученые из Бостонского колледжа и Гарвардской школы бизнеса проанализировали результаты прошлых работ, а также опросили людей в местах, где чаще всего встречаются состоятельные покупатели, например, в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

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Около 30% опрошенных заявили, что не стесняются выставлять свое состояние напоказ, потому что заработали это упорным трудом и теперь могут позволить себе роскошь.

Синдром самозванца – что это? Психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям

Но подавляющему большинству состоятельных людей оказалось неудобно носить дорогую одежду и аксессуары, потому что им кажется, что это "неоправданные и незаслуженные привилегии". Даже если они сами заработали эти вещи, а не получили их в подарок.

Интересно, что чувство дискомфорта у некоторых людей пропадает, если в маркетинговой кампании дорогого товара есть посыл: "Вы заслуживаете".

Как побороть синдром самозванца?

Есть несколько вариантов для тех, кто хочет избавиться от синдрома самозванца, говорит Наиля Ордабаева, автор исследования. Можно проработать свои внутренние проблемы с психологом и убедить себя в том, что вы достойны роскоши. А можно приурочить покупку чего-то дорогого к важным датам и событиям.

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