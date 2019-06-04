Как понять, что у вас есть паразиты

Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа самых разных инфекций.

Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются, пишет Центр по контролю заболеваний США.

Читайте также: Опровергли распространенные мифы о паразитах

Ответы на основные вопросы о паразитарных инфекциях у детей и взрослых всегда зависит от того:

Какие симптомы беспокоят человека. Какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни. Если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.

Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики

Нет, это неправильная тактика. Во-первых, различные паразитарные инфекции подвергаются разному лечению. Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.

Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.



Мытье рук поможет избежать паразитов

Если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, много паразитов погибают и без лечения.

Можно ли лечиться народными средствами

Использовать народные средства для лечения от паразитов – плохая идея.

Действительно эффективные народные средства от паразитов пока не известны. Кроме того, многие народные средства обладают раздражающим действием и вызывают миграцию паразитов. А последнее чревато опасными осложнениями: непроходимостью кишечника, закупоркой желчевыводящих путей и так далее.

Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях

Реклама чудодейственных средств от паразитов – ложь. Если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины. Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции. При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее. А профилактика – это элементарные гигиенические мероприятия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.