Как понять, что у вас есть паразиты
Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа самых разных инфекций.
Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются, пишет Центр по контролю заболеваний США.
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Ответы на основные вопросы о паразитарных инфекциях у детей и взрослых всегда зависит от того:
- Какие симптомы беспокоят человека.
- Какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни.
- Если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.
Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики
Нет, это неправильная тактика. Во-первых, различные паразитарные инфекции подвергаются разному лечению. Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.
Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.
Мытье рук поможет избежать паразитов
Если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, много паразитов погибают и без лечения.
Можно ли лечиться народными средствами
Использовать народные средства для лечения от паразитов – плохая идея.
Действительно эффективные народные средства от паразитов пока не известны. Кроме того, многие народные средства обладают раздражающим действием и вызывают миграцию паразитов. А последнее чревато опасными осложнениями: непроходимостью кишечника, закупоркой желчевыводящих путей и так далее.
Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях
- Реклама чудодейственных средств от паразитов – ложь.
- Если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины.
- Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции.
- При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее. А профилактика – это элементарные гигиенические мероприятия.
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