Как понять, что у вас плохо сворачивается кровь

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Частые кровотечения: почему
Частые кровотечения: почему / pixabay.com

Самое главное при обследовании и подозрении на повышенную кровоточивость – правильно собранный анамнез (история заболеваний пациента и близких родственников).

При рассмотрении симптомов повышенной кровоточивости наследственные и приобретенные состояния имеют выраженные отличия, поэтому необходимо иметь подробную информацию не только про вас, но и про родителей, братьев и сестер и других родственников, рассказала гематолог Яна Дрохина.

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Правильно собранный анамнез составляет большую часть успеха в постановке диагноза и предотвращает сдачу огромного количества ненужных анализов.

Как заподозрить геморрагический синдром (повышенная кровоточивость)?

• спонтанные внутримышечные и / или внутрисуставные кровоизлияния;
• частые обильные и / или длительные носовые кровотечения;
• длительные и / или отсроченные кровотечения после удаления зубов;
• выраженные маточные кровотечения у женщин;
• послеоперационные / послеродовые кровотечения.

Для підтвердження поганого згортання крові – потрібно здати аналізи
Для подтверждения плохого свертывания крови – нужно сдать анализы

Как диагностировать?

• количество тромбоцитов;
• АЧТВ, ПТВ, фибриноген;
• длительность кровотечения.

Если повышенной кровоточивости у вас нет, но есть изменения в анализах в сторону "жидкой" крови – необходимо повторить лабораторные исследования через некоторое время с правильной подготовкой.

Вопросы для самопроверки

1. Случались ли у вас когда-либо самопроизвольные носовые кровотечения, которые длились около 10 минут и больше или требовали оказания медицинской помощи?

2. Возникало ли у вас когда-нибудь длительное кровотечение (15 минут и более) при небольших травмах?

3. Случались ли у вас когда-либо обильные менструации, когда вам приходилось менять прокладку или тампон чаще, чем один раз в час?

4. Случались ли у вас когда-либо тяжелые, продолжительные или повторяющиеся кровотечения после хирургической процедуры?

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: Здоровье 24
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