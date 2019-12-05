Как практикуются хирурги: впечатляющее видео операции с яйцом

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Интересная хирургия / Unsplash

На Reddit появилось видео, как хирург практикует оперативное вмешательство на курином яйце. Несмотря на сложность работы, он продемонстрировал впечатляющую хирургическую точность.

На видео видно, как хирург аккуратно снимает скорлупу с яйца, оставив только пленку, вырезает отверстие и аккуратно нашивает на нее заплатку.

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В комментариях отметили, что это, вероятно, является имитацией вскрытия турецкого седла - образования в клиновидной кости черепа человека.

Известно, что в США будущие стоматологи часто используют яйца для того, чтобы практиковать синус-лифтинг. Тонкая мембрана яйца по консистенции и прочности похожа на мембрану Шнайдера.

Смотрите видео, как хирург практикуется проводить оперативное вмешательство на яйце:

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина
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