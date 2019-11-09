Как правильно чистить зубы: советы экспертов

Чтобы зубы были здоровыми, мало просто их чистить – нужно делать это правильно. Стоматологи объяснили, какое правильное время и порядок проведения различных этапов стоматологической гигиены.

Бактерии, которые накопились за ночь во рту, могут спровоцировать проблемы со здоровьем. По словам специалистов, чистить зубы до завтрака не обязательно, но желательно, сообщает Lifehacker.

Читайте также: Как уберечь зубы детей от кариеса: полезные советы

Когда чистить зубы

Главное – не чистить зубы сразу после употребления соков или чего-то кислого. Кислота из продуктов вступает в реакцию с зубной эмалью, поэтому если чистить сразу же, можно спровоцировать мелкие повреждения на эмали.

Идеальный вариант – почистить зубы или перед завтраком, или через полчаса после.

Когда нужно пользоваться зубной нитью

Нет единого правила, когда именно использовать зубную нить: до чистки или после. Стоматолог Грант Ричи рассказал, что делает это во время чистки. Но он подчеркивает, что это не обязательное условие.

Если вы дважды в день чистите зубы зубной пастой с фтором и пользуетесь нитью или другим средством для межзубных промежутков, можете не волноваться. Делайте так, как вам удобно. Главное – каждый день очищать промежутки между зубами,

– говорит Элис Богозиен, представитель Американской ассоциации стоматологов.

Нужно ли пользоваться ополаскивателем

По словам Богозиен, ополаскиватель не обязателен для здоровья зубов. Большинство из них делают только приятный запах изо рта.

Но есть ополаскиватели, которые предназначены для решения конкретных проблем: например, чтобы убивать микробы в полости рта. Такие средства лучше применять по назначению врача.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоров'я.