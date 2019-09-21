Как правильно лечить выпадение волос

Осенью выпадение волос становится распространенной проблемой у женщин. Как только вы поняли, что выпадение волос стало слишком интенсивным, следует принять меры, которые сохранят красоту ваших волос.

Выпадение волос является довольно неприятным явлением, нередко оно может свидетельствовать об определенном заболевании. Поэтому для того, чтобы исключить вероятность болезни, следует обратиться к врачу.

Ульяна Супрун рассказала, что иногда у женщин есть очевидные участки облысения. Такое явление называют алопецией, в таком случае диагностика обязательна.

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Как лечат алопецию у женщин

Врач должен внимательно обследовать женщину и узнать всю историю болезни и собрать семейный анамнез.

Делать биопсию и сдавать гормональную панель во многих случаях не требуется, если менструальный цикл регулярный, нет жалоб на проблемы с зачатием, гирсутизма (нетипичный волос на теле и лице), синдрома поликистозных яичников или изменений веса.

Если проблемы с волосами были всю жизнь, то, скорее всего, речь идет о унаследованных полиморфизмах ферментов, а не болезни. Женщины с такими волосами имеют нормальную фертильность и цикл.

В таком случае эффективным лечением является местное применение 2% миноксидила, а также антиандрогенная терапия (спиронолактон, ципроптерон ацетат). Иногда в сочетании с комбинированными оральными контрацептивами.

Применение финастерида – препарата, который используется для лечения алопеции у мужчин, запрещено.

Лечение должно продолжаться по крайней мере 2 месяца до появления первого улучшения, и может быть постоянным, чтобы предотвратить повторную потерю волос. Дозы препаратов варьируют в зависимости от тяжести алопеции и возраста женщины.

Когда алопеция проходит с осложнениями

Если выпадение и истончение волос сочетаются с акне, нерегулярными менструациями, набором веса, ростом волос на лице, следует проверить уровень эстрогенов, пролактина, дигидротестостерон сульфата, и гормонов надпочечников.

За потерей волос могут стоять синдром поликистозных яичников или опухоли. В таком случае также прописывают миноксидил или его аналоги (хотя это безрецептурный препарат) и антиандрогеную терапию, но здесь вопрос не только эстетики, но и возможности иметь детей и в частности, вопросы жизни.

Выпадение волос случайным образом – на висках, темени, или прядями является общим предиктором преждевременной смертности и метаболическому синдрому у женщин и мужчин.

Если вы лечите андрогенетическую алопецию, и принимаете комбинированные оральные контрацептивы, в этом может быть польза. Главное, выбрать препараты с наименьшим содержанием андрогенного проджестина.