Как правильно мерить давление: советы Супрун

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Как правильно мерить давление
Как правильно мерить давление / pixabay.com

В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление, такая же тенденция наблюдается и в мире.

Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблемы со здоровьем на начальном этапе и обратиться к врачу, а следовательно, избежать нежелательных последствий, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Ульяна Супрун
“Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм.рт.ст. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года, давление 140/90 мм рт.ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85мм рт.ст.”.

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Как измерять давление

 

  1. Делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу.
  2. За 30 мин до измерения нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения.
  3. Использовать для измерения нужно манжетку подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина-12-13 см, и длина-35 см)
  4. Манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руку должны свободно лежать на столе.
  5. Измерьте давление по меньшей мере дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель.


За давлением нужно следить всем, независимо от возраста. Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии среди детей и молодежи.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Здоровая жизнь Ульяна Супрун Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: Здоров'я 24
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