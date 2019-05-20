Как правильно мерить давление: советы Супрун
В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление, такая же тенденция наблюдается и в мире.
Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблемы со здоровьем на начальном этапе и обратиться к врачу, а следовательно, избежать нежелательных последствий, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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Как измерять давление
- Делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу.
- За 30 мин до измерения нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения.
- Использовать для измерения нужно манжетку подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина-12-13 см, и длина-35 см)
- Манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, руку должны свободно лежать на столе.
- Измерьте давление по меньшей мере дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель.
За давлением нужно следить всем, независимо от возраста. Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии среди детей и молодежи.
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