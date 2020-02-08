Как правильно носить медицинскую маску: видео

Миром распространяется смертельный коронавирус, который унес жизни уже 724 человек, а общее количество инфицированных достигает 35 тысяч. Из-за вспышки заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) записала видеоролики, которые объясняют, когда и как применять медицинские маски для профилактики инфицирования новым видом вируса .

Медицинская маска может помочь избежать заражения, если человек здоров, а также замедлить распространение инфекции в случае болезни человека.

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Известно, что одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа, обработанную антибактериальным средством – до 5 часов, а в случае, если маска намокла от чихания, дыхания и т.д., необходимо сразу ее заменить.

Работница ВОЗ Кристин Франциз отмечает, что маски нужно использовать в соответствующих случаях. К примеру, вы болеете, или ухаживаете за инфицированным человеком. Если вы здоровы и не имеете никаких симптомов заболевания, вы можете не носить медицинские маски.

Маски эффективны только если используются в сочетании с частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками, которые содержат алкоголь,

– добавила Франциз.

Как правильно носить маску: рекомендации ВОЗ

Перед тем, как надеть маску на лицо, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком.

Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.

Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.

Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.

Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не прикасайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем можно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.

Как правильно носить медицинскую маску: смотрите видео

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