Как правильно носить медицинскую маску: видео
Миром распространяется смертельный коронавирус, который унес жизни уже 724 человек, а общее количество инфицированных достигает 35 тысяч. Из-за вспышки заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) записала видеоролики, которые объясняют, когда и как применять медицинские маски для профилактики инфицирования новым видом вируса .
Медицинская маска может помочь избежать заражения, если человек здоров, а также замедлить распространение инфекции в случае болезни человека.
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Известно, что одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа, обработанную антибактериальным средством – до 5 часов, а в случае, если маска намокла от чихания, дыхания и т.д., необходимо сразу ее заменить.
Работница ВОЗ Кристин Франциз отмечает, что маски нужно использовать в соответствующих случаях. К примеру, вы болеете, или ухаживаете за инфицированным человеком. Если вы здоровы и не имеете никаких симптомов заболевания, вы можете не носить медицинские маски.
Маски эффективны только если используются в сочетании с частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками, которые содержат алкоголь,
– добавила Франциз.
Как правильно носить маску: рекомендации ВОЗ
- Перед тем, как надеть маску на лицо, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком.
- Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.
- Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
- Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.
- Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не прикасайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем можно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
Как правильно носить медицинскую маску: смотрите видео
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