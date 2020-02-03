Кое-где в Украине в бытовых разговорах можно услышать такие слова, как "инвалид", "дцпшник" и "глухонемой", несмотря на то, что мы идем в сторону инклюзивного общества. Однако такие обращения совсем некорректны. С человеком с инвалидностью надо общаться так же, как и с человеком без инвалидности.

Стоит помнить, что инвалидность не является главным признаком человека. Об этом написала экс-министр МЗ Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Как правильно общаться с людьми с инвалидностью

Корректно называть людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью. Об этом говорится в Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, также это закреплено на законодательном уровне в Украине.

Если во время рассказа о человеке с инвалидностью вам нужно уточнить, какую именно инвалидность он или она имеют, говорите "человек, который...". Например, человек, который имеет ДЦП, человек, который не слышит, или человек, который пользуется инвалидной коляской.

Думайте перед тем, как говорить

Люди, которые пользуются инвалидной коляской, ходят гулять в парк, а не ездят. Поэтому не перепутайте глаголы. Или когда вы разговариваете с человеком, который не слышит и общается жестовой речью, а с переводом вам помогает переводчик жестового, удерживайте зрительный контакт непосредственно с собеседником.

Не ставьте инвалидность на первое место

Когда вы общаетесь с человеком с инвалидностью, общайтесь с человеком. Если вам сложно не обращать внимание на функциональные нарушения – подумайте, что именно для вас необычно.

Люди со сложной формой инвалидности, которые не имеют возможности говорить, имеют право голоса. Поэтому не стоит решать вместо него что-либо без получения предварительного согласия.



Как правильно общаться с людьми с инвалидностью / Unsplash

Спросите, нужна ли помощь перед тем, как помогать

Не надо помогать человеку с инвалидностью, если он об этом не просит. К примеру, не стоит хватать незрячего человека и вести его куда-то, или вести инвалидную коляску.

Учитывайте пространство, где вы находитесь

Стоит позаботиться о том, адаптировано ли пространство для человека с инвалидностью. Например, человеку, который пользуется инвалидной коляской, будет удобнее и безопаснее, если вы будете гулять по ровной дороге.

Не затрагивайте личное пространство

Не стоит касаться белой трости, кохлеарных имплантов или инвалидной коляски, потому что это – часть личного пространства.

Не спрашивайте сразу после знакомства: "А ты такой от рождения?", "Это, пожалуй, была ужасная авария?", "Ты скучаешь по тому времени, когда еще мог видеть?".

Не жалейте и не героизируйте людей с инвалидностью

Жалость не располагает к действиям, а героизация людей с инвалидностью не имеет никакого смысла, ведь у каждого человека свой уровень психологической устойчивости и свой предел испытаний в жизни, который он может выдержать.

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