Как правильно питаться не за все деньги мира: советы Супрун

Существует миф, что правильно питаться — это обязательно очень дорого. Конечно, в огромном ассортименте фруктов, овощей, рыбы или орехов много действительно дорогих предложений. Но не настолько много, чтобы есть батон, дешевую колбасу, кетчуп и пить водку.

Украина выращивает собственные овощи и фрукты, которые можно купить в каждом городе и городке, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Большинство считает, что найти их становится проблемой зимой и весной. Но стоит более пристально присмотреться и мы заметим:

Овощи

Морковь: до 15 грн/кг, источник каротиноидов (про-витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами). Ее можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам, сладкой и несладкой выпечки.

Буряк: до 15 грн/кг, источник бетаина – соединение, необходимое для правильного обмена жиров. "Любит" орехи, чернослив и яблоки, его можно печь, готовить на пару и давить из него сок.

Кольраби: сочный источник клетчатки и витамина С. Стоит до 30 грн/кг. Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной.

Кольраби – доступный и полезный овощ

Корнеплоды сельдерей и пастернак радуют содержанием клетчатки инулина, вкусом и ценой (25 и 45 гр/кг соответственно в Киеве в центре города). Любимый проповедниками здорового образа жизни батат (сладкий картофель) дорогой (от 100 грн/кг) не здоровее запеченой с маслом моркови, картофели, пастернака и сельдерея, поэтому не переживайте.

Лук, в том числе порей и зеленый (от 10 грн/кг соответственно). Это источник олигосахаридов, за которые очень спасибо кишечная микрофлора. Печень тоже спасибо – ведь в луке много серосодержащих соединений, а сера нужна нам для синтеза глутатиона (борца со свободными радикалами и ядами). Все сошлось. Благая весть – лук будет таким же питательным если его есть печеным или тушеным, а не свежым. Лук дружит с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами. Не покупайте пребиотики в капсулах (1–15 грн/капсула) – приготовьте запеченные со специями, чесноком и маслом сельдерей и порей.



Мифы о стоимости здорового питания

Тыква – ценный весь. При цене 15–20 грн/кг мы получаем каротиноиды, семена и сочную середину, из которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

Капуста – это сокровище, как и остальные ее крестоцветных родственников, ценой в 10-20 грн/кг. Белокочанная капуста богата кальцием, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее сыра. Разрекламированная нутрициологами брокколи действительно несколько питательнее за белокочанную капусту, но эта разница не так важна.

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Мясо

Когда планируете рацион – выбирайте продукты в их первоначальном виде. Не переработанные, как колбаса или сосиски. Это двойной выигрыш – что менее переработан продукт, тем меньше добавленная стоимость (вы меньше платите) и большая питательная ценность (вы меньше болеете).

Свежее мясо полезнее и дешевле колбасу

100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит менее 100 граммов неважных сосисок.

Рыба

Это главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления. Достаточно есть рыбу два раза в неделю. Одна большая порция рыбы обойдется вам 30-50 гривен – это сопоставимо с пачкой сигарет и кофе, вот только сигареты здоровья не добавят.

Выбирайте скумбрию, хека и сельди, а не лосося. Не бойтесь свинца и мышьяка – в этих видах рыбы их не так много, как в лососе, тунце, рыбе-меч. Белый рис представляет большую угрозу – он накапливает неорганический мышьяк.

Ульяна Супрун “ Когда мы говорим "здоровое питание", то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а родные и доступны сало, яйца, смородину, гречку, тыквы, сельди и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 гривен/кг. Нездоровая пища более доступна прежде всего физически, а затем экономически. Проще купить шоколадный батончик, чем курагу, хотя килограмм батончиков дороже килограмм кураги. Следует менять свои приоритеты и искать здоровых опций ежедневно. Здоровая пища – доступная".

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