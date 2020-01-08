Как правильно поддерживать людей, которые переживают потерю
Травматические ситуации оказывают сильное влияние на психическое состояние человека. Стресс может проявляться непониманием или неприятием того, что произошло, неспособностью делать привычные вещи, отчуждением, паническими атаками. Также человек может чувствовать и физические проявления, такие как головная боль, боль в животе или других частях тела.
Ульяна Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии, как правильно поддерживать родственников и близких людей, переживающих утрату и как защититься от токсического воздействия негативной информации.
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Какую психологическую помощь должны получить близкие погибших
Крайне важно, чтобы с людьми, которые переживают потерю близких, работали кризисные психологи. Такие специалисты имеют навыки работы с людьми, которые остро переживают потерю или трагедию. Они должны направить человека на понимание своих чувств и необходимость их проявления.
Специалисты помогут структурировать и осмыслить эмоции, помочь родственникам и близким найти контакт и правильные слова или действия для поддержки, а также минимизировать контакт пострадавших с представителями СМИ.
Для близких и родных людей также важно вовремя получать обновленную информацию. Впрочем, во время ожидания новостей о судьбе своих родных, у них могут появляться панические реакции.
Один из способов, который может иметь терапевтический эффект для родственников и близких погибших, – овеществление трагедии, то есть чтобы люди приносили цветы или другие вещи или зажигали свечи в память о погибших.
Как поддержать человека, который переживает потерю
Главное – будьте искренними в общении. Не пытайтесь минимизировать чьи-то потери, не давайте советов, о которых вас не просят. Гораздо лучше послушать человека или просто признать: "Я не уверен/на, что сказать, но хочу, чтобы вы знали, что мне не все равно".
Будьте готовы сидеть молча, человеку не всегда будет хотеться говорить о том, что он чувствует. Если вы не можете придумать что сказать, просто посмотрите в глаза, возьмите за руку или обнимите.
Будьте рядом и помогайте. Не просто спрашивайте, можете ли вы что-то сделать, так вы переносите тяжесть решения на человека. Зато предлагайте самостоятельно конкретные, простые действия – принесите ужин, предложите отвечать на звонки или выполнить какие-то домашние дела.
Слушайте. Скорее всего человеку, который переживает потерю, нужно будет много вспоминать погибшего человека. Будьте терпеливы, ведь такие разговоры – способ осмысления и принятия потери.
Следите за эмоциональным и психологическим состоянием человека. Если вы заметили симптомы депрессии – постоянное тревожное, подавленное или опустошенное состояние, раздражительность, чувство вины, никчемности и безнадежности, проблемы со сном, нежелание выходить из дома или суицидальные мысли, видите, что человеку только с поддержкой близких сложно справиться с потерей – посоветуйте обратиться или помогите ему найти профессиональную психологическую помощь.
Как защитить себя
Лучший способ помочь другим – успокоиться и мыслить трезво.
Ограничьте время потребления новостей
Непрерывное потребление контента, который переполнен стрессовыми новостями, может негативно влиять на сон, работоспособность и в целом на психическое состояние человека.
Подождите, когда ажиотаж вокруг новости о катастрофе снизится.
Обычно, когда происходит катастрофа, медиа заполняются тоннами информации. Если следить за обновлением новостей не останавливаясь, это может привести к еще большему стрессу.
Старайтесь читать и о хорошем
Это сложно понять, но несмотря на ужасные события, хорошие события продолжают происходить. Читайте новости сбалансированно – сосредоточивайтесь и на позитиве. Так вы сформируете полную картину дня, но не потеряетесь в негативе.
Не говорите об этом, если не хотите
Дело не в том, что следует закрыться от реальности с плохими новостями. Если вы чувствуете себя подавленным от обсуждения катастроф с коллегами или друзьями, смените тему. Старайтесь уделить немного времени вашего разговора для обсуждения положительных событий.
Если не можете помочь пострадавшим в катастрофе из новостей, найдите тех, кому можно помочь
Если вы чувствуете бессилие от того, что люди, которым нужна помощь, слишком далеко и вы ничего не можете сделать, посмотрите вокруг. В вашей стране, городе или даже на улице точно найдутся те, кому помощь нужна здесь и сейчас. Направьте свою энергию на них. Так вы поможете другим и почувствуете облегчение.
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