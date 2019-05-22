Как правильно подготовиться к сдаче крови

Очень часто при наличии серьезных жалоб пациента на его здоровье врач назначает сдать анализ крови. Но, чтобы он показал правдивые результаты, необходимо правильно к нему подготовиться.

Врач Татьяна Неешпапа отметила, что по одному лабораторному анализу диагноз не ставят, его сопоставляют с клинической картиной и данными других исследований.

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Однако лабораторный анализ подсказывает направление для дальнейшего поиска и определения тактики лечения больного.

Для клинического (общего) анализа крови желательно сдавать кровь натощак, но допускается сдача крови в течение дня. В этом случае, последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2-3 часа до сдачи крови.

Для общей биохимии кровь на исследование необходимо сдавать натощак. Желательно, чтобы после последнего приема пищи прошло не менее 6 часов. Можно выпить несколько глотков обычной, негазированной воды с утра.

Накануне анализа вечером исключить потребление сладкого (для анализа крови на сахар).

Посев крови на определение возбудителя и чувствительности к антибиотикам нужно сдавать до начала приема антибактериальных средств.

Не рекомендуется накануне сдачи биохимических анализов: употребление жирной, жареной пищи, употребление алкоголя, чрезмерные физические нагрузки или психоэмоциональные перенапряжения. За час до анализов не курить.

При сдаче крови на аллергены допускается легкий завтрак.

Для определения холестерина и липопротеидов кровь берут строго натощак (т.е. после 12-часового голодания).

Для определения уровня мочевой кислоты необходимо соблюдать диету: отказаться от употребления пищи богатой пуринами – печени, почек, ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, алкоголь.

Анализ крови на определение железа в крови берут до начала приема препаратов железа.

Врач отмечает, что выработка некоторых веществ и гормонов происходит строго в определенное время. Так, кровь на некоторые гормоны (ТТГ и паратгормон) сдают только до 10 утра.



Как правильно подготовиться к сдаче крови

У женщин для определения уровня половых гормонов также есть свои особенности. На результаты этих показателей влияют физиологические факторы, связанные со стадией менструального цикла. Поэтому, при подготовке к обследованию на гормоны: ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), пролактин, эстриол, эстрадиол, прогестерон – следует указать фазу цикла.

При проведении исследования на половые гормоны строго придерживайтесь рекомендаций вашего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдать кровь.

Кровь на ПСА у мужчин (онкомаркер рака предстательной железы) рекомендуется сдавать через 7 дней после ректального обследования, трансректально УЗИ или других ректальных манипуляций.

В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной, сравнение нескольких анализов удобным и корректным, то лучше сдавать кровь в одной и той же лаборатории, которой вы доверяете.

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