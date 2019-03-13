Как правильно подобрать зубную пасту

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Как правильно подобрать зубную пасту
Как правильно подобрать зубную пасту / 360dentalgroup.com

Зубная паста – почти самый популярный предмет гигиены, им мы пользуемся два раза в день. Сейчас маркет предлагает два вида зубных паст – гигиенические и лечебно-профилактические (лекарственные средства).

Гигиеническими пастами можно пользоваться ежедневно, а вот лечебно-профилактическими – в зависимости от рекомендаций эксперта.

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Людям, у которых чувствительность зубов, подойдет паста для снижения чувствительности.

А тем, у кого быстро образуется налет на зубах, необходима антибактериальная зубная паста.

Если же есть проблемы с деснами, например, кровоточивость, то стоит выбрать пасту для здоровых десен. Если же есть все эти проблемы – обратите внимание на комбинированную зубную пасту.

Что касается пасты для отбеливания зубов, то ими ежедневно нельзя пользоваться. Они содержат ферменты, которые легко удаляют зубной налет, и повреждают эмаль. Специалисты рекомендуют использовать их только 1-2 раза в неделю.

via GIPHY

Обращайте внимание на состав пасты. Не покупайте средства, содержащие триклозан. Этот компонент дезинфицирует полость рта, но так тщательно, что гибнут и хорошие бактерии. Он также делает организм устойчивым к антибиотикам инфекций. Также в составе не должно быть лаурилсульфат натрия (sodium lauryl sulfate, SLS).

При выборе зубной пасты необходимо ориентироваться на свои ощущения. Важно, чтобы при чистке зубов ты чувствовали себя комфортно. А если чувствуете дискомфорт от запаха пасты, или после ее использования на слизистой полости рта появляется неприятная пленка, пасту лучше заменить.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
Источник: 24 Канал
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