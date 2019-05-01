Как правильно принимать антибиотики

Правильное применение антибиотиков – залог успешного лечения, отсутствие резистентности (устойчивость бактерий), отсутствие побочных реакций.

Прием антибиотиков возможен только по показаниям – при наличии бактериальной инфекции, которая подтверждена лабораторно, рассказала фармаколог Галина Бочкарева.

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Как принимать антибиотики

1. Нужно провести микробиологическое исследование крови, мочи, мокроты и.т.д., с определением чувствительности к антибиотикам.

Но, учитывая то, что это не быстрое обследование (от 3 до 7 дней), препараты назначаются эмпирически, то есть препараты широкого действия, на основании знаний клинической картины, основных возбудителей и резистентности в регионе.

2. Эффективное лечение или нет, становится известно в течение первых 48-72 часов – должно происходить общее улучшение состояния, снижение температуры и улучшение лабораторных показателей.

Если улучшения нет, то нужно заменить лечение, на препараты 2-3 линий.

3. Если отмечаете улучшения, не нужно бросать лечение, это как раз и приводит к резистентности и переходу инфекции в хроническую.



Неправильный прием антибиотиков может вызвать устойчивость бактерий

4. Никогда не увеличивайте дозу, это может привести к побочным действиям и не уменьшайте, лечение будет просто неэффективно и приведет к резистентности.

5. Не упустите часы приема (обычно каждые 8-12-24 часа соответственно 3-2-1 раза в день) и если же пропустили, не берите сразу двойную дозу.

6. Если принимаете какие-либо препараты постоянно, из-за хронических заболеваний скажите об этом врачу для исключения негативного взаимодействия препаратов.

7. Часто родители самостоятельно принимают решение о назначении антибиотиков своему ребенку и дают взрослую дозу поделив таблетку пополам или на четверть, этого делать нельзя, расчет дозы у ребенка подбирается по весу и в зависимости от инфекции.

8. Если у вас случались аллергические реакции на антибиотики, обязательно сообщите врачу, у некоторых групп существуют перекрестные аллергические реакции.

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