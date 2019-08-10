Как правильно ухаживать за пирсингом

Среди общих рекомендаций по уходу за свежим пирсингом – промывание прокола антисептиками или физраствором.

Врачи рекомендуют использовать хлоргексидин или мирамистин – а вот от йода, перекиси и мыла с триклозаном, ароматами и красителями лучше отказаться.

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Обрабатывать рану лучше не ватными тампонами, которые оставляют волокна, а марлевыми, и промакивать насухо бумажной салфеткой или чистым полотенцем.

Также для свежего пирсинга опасны бассейны – хлорированная вода может вызвать сильное раздражение. При купании в море проблем быть не должно, но высокая концентрация соли может привести к неприятным ощущениям, и лучше лишний раз промыть прокол физраствором.



Пирсинг в ушах и носу быстрее заживает

Опасность могут нести домашние животные: мелким частицам шерсти из воздуха или мебели свойственно прилипать к ране – и это может вызвать раздражение и инфекцию. Важна осознанность: если о пирсинге забыть, то есть риск задеть и дернуть серьгу полотенцем, бельем, лямкой рюкзака (даже через одежду) или травмировать ударом при занятиях спортом.

Важно не трогать, не проворачивать и не менять сережку, пока прокол не зажил. В противном случае постоянная травматизация приведет не только к боли и покраснению, но и к разрастанию грануляционной ткани, когда под кожей появляется объемное образование.

Как бы неожиданно это не звучало, но после мочек ушей один из самых благоприятных видов пирсинга – прокол перегородки носа: слизистую оболочку прокалывать проще, чем кожу, она быстрее регенерирует, а полость носа постоянно самоочищается. На заживление уходит шесть-восемь недель (как для мочек ушей). То же самое относится к проколам на гениталиях – они относительно быстро заживают.

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