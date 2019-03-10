Как правильно воспринимать диагноз "рак"

В большинстве случаев онкологический диагноз не является приговором. Иногда это связано с долгим и длительным лечением, приходится тратить силы, время и деньги.

Психолог Медицинского центра Medicover Лариса Рыбак в эксклюзивном комментарии для Здоровья24 отмечает, что врачи во всем мире сразу информируют пациента о его диагнозе.

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Медик должен правильно объяснить пациенту его состояние, рассказать о перспективах, дать прогнозы (как хорошие, так и плохие).

Психолог Лариса Рыбак Пациент имеет право это знать. Самое важное, что должен понять человек: рак – это не приговор. И много онкологических заболеваний излечимы. Поэтому пациентом должен управлять не страх, а желание жить, он должен продолжать бороться и ни в коем случае не опускать руки".

Даже когда очень сложно такие люди находят силы и ради себя и других делают все, чтобы вылечиться.

Пациент имеет право знать свой диагноз

После диагноза рак у человека могут поменться ценности, цели, мировоззрение. Но важно ставить реальные цели и пытаться их достичь. К примеру, как прожить этот день без боли, я могу сегодня сделать, чтобы приблизить выздоровление, с кем я могу пообщаться. Так человек начинает ценить простые вещи и становится ближе к своим родным.

Психолог Лариса Рыбак Но бывает и наоборот, растерянность и отчаяние приводят к депрессии. Поэтому необходимо общение. Паллиативная помощь предусматривает работу врачей и психотерапевтов. Они дают возможность осознать диагноз, пережить сильные эмоциональные состояния, а затем решить, считает нужным пациент сообщить родным, нужен духовный наставник. Часто молодые мужчины не хотят сообщать о своей болезни, так как они являются главой семьи. Это их выбор, но общение нужно, и если пациент принял решение не сообщать, то надо найти окружение, где можно сказать правду и где будет поддержка”.

Американский психолог Элизабет Кюблер Росс В середине XX века выделила пять стадий, которые переживают смертельно больные люди:

1) Шок и отрицание – этого не может быть, это происходит не со мной. Если родные знают о болезни, они могут быть рядом и поддержать.

2) Злость. Она может быть направлена в любые стороны – на себя, на близких, на Бога, на врачей, на вселенную.

3) Торг. Человек с этим диагнозом пытается отложить неизбежное. Он как бы заключает соглашения с жизнью или с Богом, с самим собой и т.д.

Человек с диагнозом "рак" пытается отложить неизбежное

4) Депрессия. Это период абсолютного отчаяния и погружения в себя.

5) Принятие. Я не могу это изменить, но я могу подготовиться. Не все пациенты доходят до этой стадии, из круга отрицание-депрессия выйти трудно. Но именно принятие дает возможность искать новые возможности.

Близкие люди в отличие от больного испытывают еще и страх потери и чувство вины. Несмотря на это, они не могут помочь этому человеку, у них недостаточно внутренних ресурсов. Поэтому обязательно нужно обратиться за помощью к специалистам психотерапевтам.

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