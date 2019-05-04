Сливочное масло – полезный продукт, в котором находится источник питательных веществ, калорий, жиров, а также и витаминов А, К, Е.

Масло улучшает всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, D, а ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в масле, хорошо влияют на состояние сосудов.

Читайте также: Ученые опровергли миф о пользе диетических напитков

Но этот продукт содержит нужны насыщенные жиры, чрезмерное употребление которых вредит организму.

Поэтому важно соблюдать меру и не переедать.

Врач-терапевт Александра Фомина рассказала, как правильно выбрать сливочное масло и на что стоит обратить внимание.

1. Как всегда главное – это минимум добавок! И часто работает принцип цена-качество. Поэтому читайте состав, он должен быть минимальным. Это свидетельствует, что продукт является качественным.

2. Масло. На обертке должно быть написано слово "масло", не "масляный продукт", не "сливочный продукт на основе ..."

Лучше выбирать продукт с 82% молочного жира.

3. Срок годности: 15-35 суток. Качественное масло может храниться от 15 до 35 суток. Если же масло зацвело после этого периода, то это означает, что в составе есть натуральные составляющие.

Если с добавлением растительных масел, заменителей молочных продуктов или консервантов – лежит 2 месяца без проблем.

Дома вы тоже можете проверить качество масла. Разверните продукт и оцените как оно выглядит, пахнет и тому подобное.

4. Масло должно быть однородного цвета и консистенции.

5. Продукт приятно пахнет и не имеет никакого специфического аромата.

6. При комнатной температуре отрезается масло легко. В отличие от шоколада не должно крошиться.

Жарить на сливочном масле нельзя. Точка кипения масла – 160 градусов.

7. Кладем на сковороду, масло начинает плавиться и пускать пузыри.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует есть не более 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.