Как правильно выбрать тонометр
Люди с высоким или низким давлением могут не чувствовать, что у них критическое состояние. Поэтому врачи советуют регулярно измерять давление тонометром.
Тонометры бывают ртутные, механические, электронные, гибридные.
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Кардиолог Ольга Савонина советует покупать механический прибор, если умеете им пользоваться.
Механический тонометр
Плюсы:
- точность измерений,
- долговечный,
- низкая стоимость
Минусы:
- надо научиться правильно использовать;
- не измеряются частота сердечных сокращений (ЧСС).
Но если вы решили выбрать электронный тонометр, то обратите внимание на следующее:
- Проверяйте наличие паспорта и гарантии.
- Читайте внимательно в инструкции, какую погрешность дает тонометр (не более 3 мм ртутного столба).
- Удобный манжет (обязательно испытайте его, закрепите)
- Берите тонометр, работающий от сети питания (со шнуром питания), а не от батареек. ⠀
Если покупаете пожилому человеку, то лучше, чтобы в тонометра был:
- индикатор аритмии;
- контроль положения руки;
- автоматический расчет среднего значения показателей, а лучше, чтобы была технология Intellisense (максимально точные значения с учетом индивидуальных особенностей);
- звуковое сопровождение.
При покупке тонометра для пожилого человека обращайте внимание на наличие звукового сопровождения
Что влияет на любой тонометр во время измерения
- беседа с кем-либо;
- частые измерения;
- положения тела, натяжение самого манжета;
- движение во время измерения.
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