Как правильно выбрать тонометр

Люди с высоким или низким давлением могут не чувствовать, что у них критическое состояние. Поэтому врачи советуют регулярно измерять давление тонометром.

Тонометры бывают ртутные, механические, электронные, гибридные.

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Кардиолог Ольга Савонина советует покупать механический прибор, если умеете им пользоваться.

Механический тонометр

Плюсы:

точность измерений,

долговечный,

низкая стоимость

Минусы:

надо научиться правильно использовать;

не измеряются частота сердечных сокращений (ЧСС).

Но если вы решили выбрать электронный тонометр, то обратите внимание на следующее:

Проверяйте наличие паспорта и гарантии. Читайте внимательно в инструкции, какую погрешность дает тонометр (не более 3 мм ртутного столба). Удобный манжет (обязательно испытайте его, закрепите) Берите тонометр, работающий от сети питания (со шнуром питания), а не от батареек. ⠀

Если покупаете пожилому человеку, то лучше, чтобы в тонометра был:

индикатор аритмии;

контроль положения руки;

автоматический расчет среднего значения показателей, а лучше, чтобы была технология Intellisense (максимально точные значения с учетом индивидуальных особенностей);

звуковое сопровождение.



При покупке тонометра для пожилого человека обращайте внимание на наличие звукового сопровождения

Что влияет на любой тонометр во время измерения

беседа с кем-либо; частые измерения; положения тела, натяжение самого манжета; движение во время измерения.

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