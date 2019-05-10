Как правильно выбрать тонометр

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Как правильно выбрать тонометр
Как правильно выбрать тонометр / 11street.my

Люди с высоким или низким давлением могут не чувствовать, что у них критическое состояние. Поэтому врачи советуют регулярно измерять давление тонометром.

Тонометры бывают ртутные, механические, электронные, гибридные.

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Кардиолог Ольга Савонина советует покупать механический прибор, если умеете им пользоваться.

Механический тонометр

Плюсы:

  • точность измерений,
  • долговечный,
  • низкая стоимость

Минусы:

  • надо научиться правильно использовать;
  • не измеряются частота сердечных сокращений (ЧСС).

Но если вы решили выбрать электронный тонометр, то обратите внимание на следующее:

  1. Проверяйте наличие паспорта и гарантии.
  2. Читайте внимательно в инструкции, какую погрешность дает тонометр (не более 3 мм ртутного столба).
  3. Удобный манжет (обязательно испытайте его, закрепите)
  4. Берите тонометр, работающий от сети питания (со шнуром питания), а не от батареек. ⠀

Если покупаете пожилому человеку, то лучше, чтобы в тонометра был:

  • индикатор аритмии;
  • контроль положения руки;
  • автоматический расчет среднего значения показателей, а лучше, чтобы была технология Intellisense (максимально точные значения с учетом индивидуальных особенностей);
  • звуковое сопровождение.

При купівлі тонометра для літньої людини звертайте увагу на наявність звукового супроводу
При покупке тонометра для пожилого человека обращайте внимание на наличие звукового сопровождения

Что влияет на любой тонометр во время измерения

  1. беседа с кем-либо;
  2. частые измерения;
  3. положения тела, натяжение самого манжета;
  4. движение во время измерения.

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Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье Здоровье Лечение
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