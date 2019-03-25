Как продлить жизнь: ученые нашли способ

Американские исследователи обнаружили, что у женщин, матери которых жили не менее 90 лет, шанс на долгую жизнь увеличивается на 25%. Теперь британские ученые доказывают: продолжительность жизни может быть связана с совместным воспитанием потомства.

Правда, исследования эксперты из Университета Шеффилда в Великобритании проводили на птицах, пишет Phys.org.

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Для этого исследователи провели анализ собранных в течение 15 лет данных о типах репродуктивного поведения у птиц на Сейшельских островах.

Ученые выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов. При этом матери, которые самостоятельно воспитывают свое потомство, быстрее стареют.

Результаты исследования помогут понять, почему социальные виды живут дольше рядом с себе подобными.

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