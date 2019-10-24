Как работа из дома влияет на психическое здоровье

48 Читати новину українською
Работа из дома: преимущества и недостатки
Работа из дома: преимущества и недостатки / cnbc.com

Работа из дома становится все более популярной, работодатели чаще отмечают в рабочих контрактах пункт о свободном посещении офиса. Как это влияет на производительность, вовлечение в работу и вообще удовлетворение работой?

Швейцарская компания провела исследование и пришла к выводу, что более двух третей людей по всему миру работают вне офиса как минимум раз в неделю.

Читайте также: Перезагрузка: 7 действенных способов отдохнуть качественно

Такой принцип работы имеет преимущества: это позволяет людям быть гибкими в своем рабочем графике и уделять больше времени на личные нужды, а не на дорогу в офис. По данным исследования, 70% миллениалов скорее выберут работу в удаленном режиме.

Но работа из дома имеет и недостатки. В частности, исследование свидетельствует о том, что работники, работающие вне офиса, имеют размытые границы. 41% удаленных работников имели высокий уровень стресса, в то время как среди офисных таких было 25%.

Специалисты отмечают, что отсутствие постоянного контакта с коллегами вызывает снижение доверия и способствует тому, что работники чаще чувствуют себя посторонними.

Отдаленные работники чаще думают, что коллеги негативно говорят о них за спиной. Анкетирование 1100 работников показало, что более 50% тех, кто работал из дома, иногда чувствовали себя обделенными.

Удаленный режим работы побуждает работников сконцентрироваться на рабочих задачах, но не способствует развитию взаимных дружеских отношений.

Люди, работающие удаленно, чувствуют себя просто исполнителями, а не частью команды.

Следовательно, работодателям стоит создавать правильные коммуникационные каналы, такие как видеозвонки или регулярные встречи для команды, чтобы поддерживать теплые отношения в коллективе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гигантских крыс сняли на видео в супермаркете Киева
сегодня
465
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Профилактика заболеваний
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
409
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
22 октября 16:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 31485
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 435
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 34176
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
18 октября 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 990
Новости
Больше новостей
Залиште відгук