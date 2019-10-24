Как работа из дома влияет на психическое здоровье

Работа из дома становится все более популярной, работодатели чаще отмечают в рабочих контрактах пункт о свободном посещении офиса. Как это влияет на производительность, вовлечение в работу и вообще удовлетворение работой?

Швейцарская компания провела исследование и пришла к выводу, что более двух третей людей по всему миру работают вне офиса как минимум раз в неделю.

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Такой принцип работы имеет преимущества: это позволяет людям быть гибкими в своем рабочем графике и уделять больше времени на личные нужды, а не на дорогу в офис. По данным исследования, 70% миллениалов скорее выберут работу в удаленном режиме.

Но работа из дома имеет и недостатки. В частности, исследование свидетельствует о том, что работники, работающие вне офиса, имеют размытые границы. 41% удаленных работников имели высокий уровень стресса, в то время как среди офисных таких было 25%.

Специалисты отмечают, что отсутствие постоянного контакта с коллегами вызывает снижение доверия и способствует тому, что работники чаще чувствуют себя посторонними.

Отдаленные работники чаще думают, что коллеги негативно говорят о них за спиной. Анкетирование 1100 работников показало, что более 50% тех, кто работал из дома, иногда чувствовали себя обделенными.

Удаленный режим работы побуждает работников сконцентрироваться на рабочих задачах, но не способствует развитию взаимных дружеских отношений.

Люди, работающие удаленно, чувствуют себя просто исполнителями, а не частью команды.

Следовательно, работодателям стоит создавать правильные коммуникационные каналы, такие как видеозвонки или регулярные встречи для команды, чтобы поддерживать теплые отношения в коллективе.