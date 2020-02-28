Как работают яичники: простыми словами о сложном

В яичниках происходит развитие яйцеклетки. До периода полового созревания (11-13 лет) их количество достигает 400 тысяч и с каждым днем оно уменьшается. 10 фактов, которые вас могут удивить, – читайте в материале.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

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Яйцеклетки так же стареют, как и женщина

После 35 лет яйцеклетки имеют намного больше хромосомных аномалий. Частота беременностей уменьшается, а вероятность выкидыша – увеличивается.

Если женщина курит, менопауза придет на 1-4 года быстрее. Компоненты сигаретного дыма вызывают окислительный стресс и повреждают ДНК фолликулов яичника.

Если мама курит во время беременности девочкой, ее яичники могут повреждаться. У ребенка повышается риск преждевременной менопаузы во взрослом возрасте.

Когда яйцеклетка стареет или "портится" – ее невозможно восстановить!

Не существует никаких препаратов, которые улучшают качество яйцеклеток

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Яйцеклетки имеют очень короткий срок жизни

После выхода яйцеклетки из яичника, она будет жить от 12 до 24 часов. Именно поэтому время играет большую роль при планировании беременности.

Каждая женщина родилась с определенным запасом яйцеклеток

С 3-4-й недели внутриутробного развития начинается закладка половых желез. В 12 недель беременности у плода женского пола появляются незрелые яйцеклетки – ооциты. До 22 недель беременности их становится около 4,5-5 миллионов, после чего их количество уменьшается и к моменту рождения их уже около 2 миллионов.

До периода полового созревания – 400 тысяч, а к периоду менопаузы – около 1000.

Яйцеклетки нельзя нарастить, пересадить, добавить. Их столько, сколько изначально, и количество уменьшается с каждым днем/месяцем/годом.

Но не все фолликулы смогут дать потомство

Из 400 тысяч фолликулов к моменту полового созревания только около 400 станут доминантными и смогут выпустить зрелую яйцеклетку, способную к оплодотворению, другие подвергнутся атрезии – запрограммированной гибели.

С рождения яичники содержат ряд незрелых, первичных фолликулов

Эти незрелые фолликулы содержат одинаково незрелый первичный ооцит. Это означает, что для того чтобы яйцеклетка смогла оплодотвориться, она должна пройти определенные стадии роста, "созревания" вместе с фолликулом – местом, где она "живет".



Факты про работу яичников / Getty Images

Существуют три стадии роста и формирования фолликула:

️Перша стадия не зависит от гормонов и длится около 120 дней.

️Вторая продолжается 65 дней до стадии антрального фолликула.

Третья стадия соответствует фолликулярной фазе менструального цикла и длится в среднем 14 дней.

В естественном цикле у женщины вырастает 1, крайне редко 2, доминантых фолликула

Претендентов много, однако больше вырастет только один, а погибает еще не один десяток фолликулов, которые могли бы стать, но так и не стали доминантными, они просто "погибли".

Стимуляция овуляции при прохождении ЭКО не уменьшает запас яйцеклеток и не приближает климакс

Яйцеклетки, которые "стимулируются", в любом случае "погибли" бы в течение естественного цикла в этом месяце.

Яйцеклетки не "экономятся"

Фолликулогенез – это непрерывный процесс созревания женских половых клеток. Проще говоря, в любое время яичники имеют фолликулы на разных стадиях созревания. Большинство фолликулов "умирают" и не завершают цикл развития.

Даже если у женщины отсутствует овуляция (беременность, лактация и т.д.), яйцеклетки "сэкономить" невозможно.

Единственный способ сохранить яйцеклетки – это криоконсервация ооцитов – "заморозка". Сохранить яйцеклетки в теле женщины – невозможно.

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