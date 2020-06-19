Тепловой удар: симпоты и первая помощь
Лето – это не только время витаминов и приятного отдыха, а еще и опасность в виде теплового удара из-за перегрева.
Летом существуют высокие риски перегрева. О симптомах и первой помощи рассказывает 24 канал.
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Что такое тепловой удар: симптомы и первая помощь
Тепловой удар – паталогическое состояние, которое обусловлено перегревом организма и возникает внезапно.
Признаки:
- Главнйы признак перегрева – это головная боль, тошнота, головокружение и слабость.
- Также один из признаков – сильное потоотделение.
- Повышенная температура тела.
Первая помощь при тепловом ударе
- Перейти в прохладное помещение.
- Раздеться.
- Охладиться или охладить пострадавшего. Для этого можно использовать ванну или компрессы с холодной водой.
- Употреблять холодную воду маленькими глотками.
- Сразу звонить в скорую помощь при следующих признаках: рвота и тогда, когда симптомы длятся дольше часа.
Тепловой удар делится на различные степени тяжести
Тепловой удар легкой степени
У пострадавших наблюдается головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, слабость, угнетение. Также беспокоит тошнота и редко рвота. Незначительное ускорение пульса.
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Тепловой удар средней тяжести
У пострадавших наблюдается общая слабость, пульсирующая головная боль, температура повышается до 40 – 41 градуса, а также рвота и головокружение.
Тепловой удар тяжелой степени
Нестерпимая головная боль возникает внезапно, понижается зрение и многократная рвота. Зрачки узкие, фотореакция вялая. Также у пострадавших наблюдается: гиперрефлексия, повышение мышечного тонуса, тонические и клонические судороги, патологические стопные рефлексы, парезы и параличи.