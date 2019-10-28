Как распознать скрытую агрессию – примеры поведения

Агрессия – это не всегда про потасовку, крики, нецензурную лексику. Агрессивные люди могут быть тихими, но после общения с ними вас аж трясет, хочется или прикрикнуть на них, или расплакаться.

Ульяна Супрун рассказала, что такое пассивно-агрессивное поведение, как оно проявляется и как правильно противостоять скрытой агрессии.

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Что такое пассивно-агрессивное поведение

Среди нас много агрессивных людей, которые тихие, никого вроде не трогают, иногда выглядят даже несчастно. В то же время после общения с ними вас аж трясет. Чтобы проявлять агрессию, не обязательно проявлять физическое насилие. Достаточно пассивной или скрытой агрессии.

Ульяна Супрун рассказывает, что выражение "пассивно-агрессивное" стали клинически использовать во время Второй мировой войны в отношении солдат, которые отказывались выполнять приказы.

Высказывать какие-то жалобы "в воздух" или в спину, показательно зевать, отказываться от помощи, но продолжать показывать, как тяжело, навязывать помощь, о которой никто не просил, упрекать неблагодарностью, не сообщать важную информацию – все это пассивно-агрессивное поведение.

Примеры пассивно-агрессивного поведения

– Человек чего-то хочет, но не говорит прямо. Зато намекает на свои желания и обижается, что ее/его потребности остались неудовлетворенными.

– Сомнительные комплименты, которые вроде бы и признают достижения собеседника/цы, но и критикуют или обесценивают одновременно.

– Игнорирование собеседника и молчание. Человек ничего не говорит, может, даже исчезает в надежде, что это лучше скандала и выяснения отношений. Но в то же время надеется, что кто-то другой "все поймет". На самом деле, игнорирование – это агрессия, потому что люди – существа социальные, и “холодный душ” молчания и избегания является жестокостью. Особенно в отношении невротических людей.

– Прокрастинация и саботаж. Неприятная работа, которая надоела, сложные задачи, которые не знаете как делать, могут вызвать желание избегать этого на перекурах, долгих обедах или даже больничных.

– Упрямство. Эта черта иногда полезна, но порой отказ от изменения своих взглядов (даже незначительных) и планов мотивировано причинением кому-то дискомфорта, а не верности своей точке зрения.

– Слова, расходящиеся с делом. Можно говорить да, на все соглашаться, а потом потихоньку делать свое или находить причину отказать в последний момент. Или сделать, но не то, о чем просили.

– Ответ одним словом.

– Взращивание вины. Фразы вроде "А сам/сама догадаться не можешь?" имеют цель вызвать у собеседника/цы чувство стыда, вины, желание чем-то это уладить.

Жертва пассивно-агрессивного поведения испытывает обиду, вину, негодование, но обычно – желание проявить активную агрессию. Этого пассивно-агрессивным и надо. Они вроде ни при чем, ведь занимают официальную позицию "настоящей жертвы".

Почему люди так себя ведут?

Корнем пассивно-агрессивного поведения является неприязнь и неумение или нежелание ее открыто проявить. Говорить в глаза, непосредственно в чем-то отказывать, выражать несогласие и свои настоящие желания у нас не принято. Это считается агрессией, невоспитанностью и "сложным характером".

Исследования показывают, что пассивно-агрессивные люди сталкивались в детстве с отсутствием заботы, неприязнью и жестким отношением со стороны родителей.



Дети не должны быть свидетелями агрессии, даже если она пассивная

Дети, которые все детство являются свидетелями скрыто-враждебного поведения родителей и отсутствия между ними сотрудничества, имеют сложности с агрессией, улаживанием конфликтов, здоровьем и успеваемостью. Ведь они одинаково воспринимают и реагируют и на активную, и на пассивную агрессию между родителями: молчание, многозначительные взгляды и поджатые губы.

Вероятно, в детстве прямо говорить о своих желаниях и чувствах было опасно, а в семье было принять применять именно пассивно-агрессивное, а не ассертивное поведение (ассертивное поведение – это озвучивание своих желаний и определение приемлемых границ, но при этом с учетом интересов других людей, без пассивной и активной агрессии).

Что делать с пассивно-агрессивными людьми

Прежде всего понять, что это не вы "психованные" и неадекватно реагируете. Если пассивно-агрессивное поведение является привычной моделью в отношении вас, то это проблема во враждебности именно к вам.

– Осознайте и освойте свое возмущение. Пассивно-агрессивным только того и надо. Если же вы прекратите играть в эту игру, они будут вынуждены рано или поздно изменить стратегию.

– Наконец, скажите прямо о своих ожиданиях. Договаривайтесь обо всем четко и однозначно, лучше в письменной форме.

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– Четко обозначьте свои собственные границы. Что можно, что точно нет. Также поймите, где ваша ответственность и примите ее, и отбросьте все остальное. Не надо беспокоиться о том, что вне вашего влияния и ответственности. В паре проговорите те сферы, в которых ответственность лежит на обоих, будь то вынос мусора или инициация секса.

– Если же вы пассивно-агрессивный человек, то поймите, что с вашим поведением все сложно, и пришло время это менять. Неважно, делали вы это сознательно или нет.

Пассивно-агрессивное поведение, хотя пока само по себе и не считается психическим расстройством, однако часто сопровождает другие расстройства: пограничное расстройство личности, нарциссическое расстройство, клиническую депрессию, злоупотребление наркотическими веществами.

Такое поведение может существенно портить отношения в паре, семье или на работе. Медицинские источники советуют таким людям или группам людей обращаться за помощью к психотерапевту, если сами они не могут преодолеть такой паттерн поведения.