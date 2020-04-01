Как распространяется коронавирус: видео

Коронавирус может жить на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Израильское министерство охраны записало короткий наглядный ролик, на котором видно, как быстро COVID-19 может распространяться между людьми и заражать их.

Коронавирус распространяется через капли, которые оседают на поверхностях. Если человек касается зараженного участка в обычных бытовых делах и двигает лицо, у него высокие риски инфицирования COVID-19.

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Из-за легкого распространения вируса все врачи и медицинские организации непрерывно повторяют мыть руки и не трогать лицо.

Также надо регулярно обрабатывать все поверхности антисептиком и носить резиновые перчатки.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили 669 случаев заражения коронавирусом, 17 из них – закончились летально.

Как распространяется коронавирус: смотрите видео



Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала

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