Как распространяется коронавирус: видео
Коронавирус может жить на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Израильское министерство охраны записало короткий наглядный ролик, на котором видно, как быстро COVID-19 может распространяться между людьми и заражать их.
Коронавирус распространяется через капли, которые оседают на поверхностях. Если человек касается зараженного участка в обычных бытовых делах и двигает лицо, у него высокие риски инфицирования COVID-19.
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Из-за легкого распространения вируса все врачи и медицинские организации непрерывно повторяют мыть руки и не трогать лицо.
Также надо регулярно обрабатывать все поверхности антисептиком и носить резиновые перчатки.
Напомним, что по состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили 669 случаев заражения коронавирусом, 17 из них – закончились летально.
Как распространяется коронавирус: смотрите видео
Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала
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