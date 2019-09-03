Основные виды отеков и как их обнаружить

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Отеки ног, отеки на лице – классификация и как различить отеки
Отеки: виды / health.com

Каждый второй человек хоть раз в жизни имел отек – высокое содержание межклеточной жидкости в любом органе.

Кардиолог Ольга Савонина отмечает: выделяют два вида отеков:

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1) общие (сердечные, почечные, гипопротеинемические, эндокринные),

2) местные (венозные, лимфатические, жировые, на фоне лекарств).

1. Сердечные отеки

Они обычно есть на нижних конечностях. При этом отеки симметрично возникают или увеличиваются вечером.

Иногда сочетаются с акроцианозом и похолоданием конечностей, гепатомегалией – патологическим увеличение печени, и гидротораксом (накоплением жидкости в плевральной полости).

 
Акроцианоз – что это?
Это не заболевание, а симптом: у человека кожа становится синей. Это связано с недостаточностью кровоснабжением мелких капилляров.

2. Почечные отеки

На ранних стадиях заболевания локализуются на лице, под глазами, в области век, их консистенция – мягкая.

Появляются утром и уменьшаются к вечеру, при этом часто сопровождаются бледностью кожи. При прогрессировании заболевания отеки располагаются и на лице, и на конечностях, и на туловище.

3. Гипопротеинемические отеки

Они развиваются при невротический синдроме, циррозе, при белковом голодании. Отеки мягкой консистенции преимущественно появляются на ногах, руках, туловище, лице, в области поясницы.

При этом снижается общий белок и альбумин.

Отеки при гипотиреозе могут располагаться на любых участках, но надавливание пальцем в области отека не оставляет ямку. Такие отеки сопровождаются слабостью, сонливостью, миалгией, брадикардией, увеличением массы тела, сухостью кожи.

Які бувають види набряків
Какие бывают виды отеков

4. Венозные отеки

При таких отеках усиливается венозный рисунок или варикозное расширение вен.

При этом отеки увеличиваются в вертикальном положении

5. Лимфатические отеки

Они возникают в области стопы, щиколотки, кистей рук.

При нажатии пальцем в области отека ямка не образуется, отек не уменьшается при поднятии конечности

6. Жировые отеки

Возникают исключительно у женщин, при этом симметрично. Они усиливаются при длительном стоянии или сидении.

Женщины могут испытывать болезненные затвердения и узлы под кожей со склонностью к синякам. При надавливании пальцем на область отеков ямка не образуется.

Жирові набряки виникають виключно у жінок
Жировые отеки возникают исключительно у женщин

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Мужское здоровье
Источник: Здоровье 24
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