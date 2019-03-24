Как сделать отношения счастливыми: простой совет

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Объятия делают людей счастливее
Объятия делают людей счастливее / Фото из открытых источников

Не секрет, что каждая пара мечтает быть счастливой в отношениях. Рецепт успешных отношений у каждого свой, но есть общие советы и правила, которые помогут в этом. Оказывается, что пары, которые спят в крепких объятиях друг друга, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.

Психологи университета Хартфортшира в Британии провели исследование, в ходе которого опросили более 1000 пар, пишет Cosmo. Ученые спрашивали в какой позе партнеры спят и насколько они довольны отношениями друг с другом.

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86% влюбленных, которые спят на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными. В то же время, процент партнеров, спящих на расстоянии более 50 сантиметров и довольных отношениями значительно меньше – только 66% случаев.

Разница в наличии прикосновений. 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не касается к партнера во время сна, удовлетворены только в 68% случаев,
– сказал соавтор исследования Ричард Уайзмен.

Также исследователи выяснили, что партнеры, которые ложатся в кровать без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 и более лет отношений.

via GIPHY

Поэтому, чтобы сделать отношения счастливее психологи советуют чаще обнимать партнеров во время сна и в жизни в целом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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