Как снизить риск рака простаты на 20% за счет приема пищи

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Как снизить риск рака простаты на 20% за счет приема пищи
Как снизить риск рака простаты на 20% за счет приема пищи / unsplash.com

Приемы пищи играют важную роль в профилактике болезней. Многочисленные исследования доказывают, что благодаря питанию можно снизить риск развития рака.

Зарубежные ученые изучили и проанализировали показатели здоровья людей, совершавших прием пищи до 21:00 и позже, отмечает Express.

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В исследовании проанализировали более 600 заболеваний рака предстательной железы и 1205 случаев злокачественной опухоли железистой ткани молочной железы.

Эксперты обратили внимание на показатели случайно отобранных женщин и мужчин. Участники отвечали на вопросы о питании, хронотипе, привычке сна. Это дало возможность выявить связь между вероятностью развития рака и время приема пищи.

В группе, где участники ели до 21:00, зафиксировали уменьшение риска возникновения злокачественной опухоли, развивающейся из клеток предстательной железы.

via GIPHY

Питание до указанного периода времени позволило на 20% снизить появление рака простаты.

Аналогичные выводы сделали ученые и после наблюдения за участниками, питавшимися за 2 часа до сна.

Вывод ученых: чтобы снизить появление рака простаты, необходимо ужинать не позднее 21:00.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания
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