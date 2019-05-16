Как снизить риск смерти от рака молочной железы

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Как снизить риск смерти от рака молочной железы
Как снизить риск смерти от рака молочной железы / genengnews.com

Ученые из Института рака Дана-Фабер в Бостоне провели исследование и установили, что дополнительная порция фруктов и овощей в день и уменьшенное употребление мяса может снизить смертность от рака молочной железы.

Результаты исследования, которое длилось 20 лет, представлены на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии, пишет The Washington Post.

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В эксперименте приняли участие 49 тысяч женщин.

Ученые отмечают, что смертность в результате рака молочной железы среди женщин старше 50 лет можно снизить на 21%.

В среднем те, кто придерживался установленной диеты, сократили жир с 32% своей суточной калорийности до 25%. Также они добавили в рацион ежедневную порцию фруктов, овощей и цельного зерна. Этих принципов питания они придерживались в течение восьми лет.

via GIPHY

За весь период исследования выявили более 3 тысяч случаев рака молочной железы. И те женщины, которые употребляли дополнительную порцию овощей и уменьшили количество мяса, имели на 21% меньше шансов умереть от рака.

 
Рак молочной железы – факторы риска
  • в вашей семье у кого-то был рак грудной железы (риск увеличивается в 2-3 раза);
  • у вас рано началось половое созревание (менархе);
  • у вас поздно началась менопауза;
  • вы поздно родили первого ребенка и/или не кормили его грудью (грудное вскармливание имеет защитный эффект);
  • вы пользуетесь противозачаточными таблетками (употребляете пероральные контрацептивы);
  • вы проходили курс заместительной гормональной терапии (ЗГТ);
  • злоупотребляете алкоголем;
  • имеете избыточный вес/страдаете ожирением;
  • физически неактивны.

Также исследователи советуют женщинам стараться поддерживать здоровый вес, заниматься спортом не менее 30 минут в день и сократить употребление алкоголя.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Женское здоровье Онкозаболевания
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