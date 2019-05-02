Как сохранить здоровье детских зубов

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Как ухаживать за детскими зубами
Как ухаживать за детскими зубами / pixabay.com

Пренебрегать чисткой зубов детям нельзя. Они едят так же как и взрослые и у них также накапливается зубной налет.

Чистим зубы малышу как только появились первые зубы. Покупайте щетку, дайте в руки, пусть малыш глядя на вас тоже водит ею во рту для привычки, но помните, до 7 лет чистить зубы ребенку должны вы, рассказал стоматолог Александр Газаров.

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Пасты можно использовать любые детские, чтобы состав был безопасным, но можно и без них вообще. Также старайтесь с самого рождения ограничить потребление сладкого детьми.

Діти мають чистити зуби двічі на день
Дети должны чистить зубы два раза в день

Профессиональная гигиены для детей как и для взрослых – дважды в год. Ежедневная тщательная гигиена рта обязательна, но она не всесильна. Только специальные щетки и пасты, кюреты и ультразвук способны качественно почистить зубы.

Если ребенок видит ваше правильное отношение к гигиене – будет выпрашивать щетку, чтобы немного почистить зубы.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Гигиена Стоматология Дети
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