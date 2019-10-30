Как сон на разных кроватях поможет улучшить секс с партнером

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Сон в разных кроватях улучшит секс
Сон в разных кроватях улучшит секс / unsplash.com

Партнерам, которые давно живут вместе, полезно спать отдельно. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.

Для многих пар, находящихся в долговременных отношениях, важно сохранить волнующие интимные вещи. Этому может способствовать планирование ночи свиданий, которые внесут в сексуальную жизнь разнообразие.

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Опрос, проведенный по заказу компании Bensons for Beds, показал, что 34% пар, которые начали спать отдельно, улучшили свою интимную жизнь и стали заниматься любовью чаще.

Сон на різних ліжках корисний для пар
Сон на разных кроватях полезен для пар

40% британских пар периодически спят отдельно от своих партнеров, большинство (51%) говорят, что это делают, поскольку их партнер мешает им заснуть.

Кроме того, 16% это помогло разнообразить секс и заниматься им не только в спальне. По словам 38% опрошенных, сон в разных кроватях в целом положительно повлиял на их отношения.

Как бы там ни было, 36% опрошенных пар к такому шагу категорически не готовы – по их словам, они будут скучать по партнеру.

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Теги: Новости Здоровье Психология Здоровье Здоровая жизнь Секс
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