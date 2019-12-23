Как сон влияет на риски инсульта

Полноценный сон может компенсировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили американские ученые по итогам масштабного многолетнего исследования. А вот пренебрежение сном повышает вероятность этих заболеваний даже у здоровых людей.

Ученые из Тулейнского университета (США) представили результаты нового исследования о ценностях сна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение за 385 тысячами участников проводилось в течение 8,5 лет.

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Здоровый сон снижает риски проблем с сердцем и сосудами у всех людей. Исследования свидетельствуют, что качественный сон способен улучшить состояние здоровья даже у пациентов с высоким генетическим риском инсульта.



Качественный сон может помочь работе сердца/Фото: Unsplash

Как проходило исследование

Генетические риски определяли по образцам крови, после чего были сформированы три группы – добровольцев с высоким, средним и низким риском. За весь период наблюдения было зарегистрировано 7280 случаев инсульта и заболеваний сердца.

У людей с полноценным сном, которые спали не менее 7-8 часов ежедневно, – риски развития сердечно-сосудистых заболеваний были ниже на 35%, а инсульта – на 34%.

Затем команда оценила совокупное влияние привычек сна и генетической предрасположенности.

У людей с высоким генетическим риском и нездоровым сном вероятность развития любого сердечно-сосудистого заболевания была выше в 2,5 раза, в сравнении с участниками с низким генетическим риском и полноценным сном.

Примечательно, если человек склонен к патологиям, но все же полноценно спал, то риски компенсировались и снижались более чем вдвое.

А те, кто не имели показаний к рискам, но пренебрегали сном, подвергались повышенным рискам инсульта и сердечно-сосудистых болезней в долгосрочной перспективе больше в 1,7 раза.

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