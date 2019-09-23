Как состояние здоровья матери влияет на развитие аутизма у ребенка

Анемия в начале беременности может привести к ряду серьезных заболеваний ребенка. Риск аутизма в таком случае увеличивается почти вдвое.

Среди женщин, страдающих анемией в первые 30 недель беременности 5% детей родились с аутизмом, в то время как у женщин без анемии 3,5% детей имеют такой диагноз, рассказали авторы исследования.

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Во время исследования врачи собрали данные об около 300 тысячах матерей и более 500 тысячах детей, рожденных в Швеции между 1987 и 2010 годами. Среди 6% матерей с анемией 5% имели этот диагноз в начале беременности.

Показатели на СДВГ выросла на 9,3% против 7%, а интеллектуальной инвалидности – 3% против 1,3%.

СДВГ – что это? Синдром дефицита внимания – определенный тип поведения, который сопровождается нарушениями внимания, общего развития и гиперактивностью. СДВГ наблюдается как и у детей, так и у взрослых.

Команда ученых из Стокгольма подсчитала, что риск возникновения аутизма у детей, рожденных от женщин с анемией в начале беременности на 44% больше, чем у детей здоровых матерей.

Риск СДВГ увеличился на 37%, а риск интеллектуальной инвалидности вырос на 120%.

Пока исследователи не знают точной причины, однако отмечают, что диагноз анемии в начале беременности может означать серьезный дефицит питания для плода.



Анемия в начале беременности увеличивает риск аутизма у ребенка

Почему анемия влияет именно в начале беременности

Во время беременности все части мозга и нервной системы ребенка развиваются в разный промежуток времени. Именно поэтому анемия у первые 30 недель беременности может влиять на развитие плода, а последующие недели – нет.

Команда ученых заявила, что беременным женщинам могут понадобиться препараты железа, однако для окончательного подтверждения следует провести ряд дополнительных исследований.

Однако общеизвестным и неоспоримым фактом остается то, что питание матери является чрезвычайно важным, ведь это обеспечивает основы развития ребенка.

Стоит отметить, что от 15% до 20% беременных страдают анемией из-за недостатка железа. Преимущественно анемия диагностируется в конце беременности, ведь плод потребляет много железа от матери.

Анемия – симптомы • бледная и сухая кожа;

• головокружение;

• одышка при физических упражнений;

• учащенное сердцебиение (тахикардия);

• ломкость ногтей;

• выпадение волос;

• болезненные язвы в ротовой полости;

• ощущение жжения на языке;

• осложнения при глотании;

• трещины в уголках рта;

• потеря аппетита;

• возникновение стоматита;

• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или вдохнуть пары ацетона и т.д.).

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