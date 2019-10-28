Как спасти жизнь до приезда скорой: полезные советы

Толпа, ДТП, авиакатастрофа, обвал дома, пожар – после трагедий судьба включает секундомер. Таймер заведен буквально на мгновения, за которые можно спасти жизнь. Как помочь перед приездом экстренной помощи – читайте дальше.

С чего начать?

Прежде всего необходимо убедиться в том, что оказание помощи будет безопасным: обеспечить собственную и также безопасность потерпевшего и людей вокруг.

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Профессиональную помощь при чрезвычайных ситуациях оказывают медики. Но не всегда они успевают приехать вовремя. Умение оказать первую помощь нередко играет решающую роль в спасении.

Основные принципы оказания первой помощи: правильность и целесообразность (если вы не уверены в своих действиях – лучше воздержаться), скорость, а также продуманность, решительность и спокойствие.

Спокойствие – один из решающих факторов, который нужен в чрезвычайных ситуациях. Взять себя в руки в таких случаях непросто. Но это первый и едва ли не самый важный шаг: овладеть собой и осмотреть место происшествия.

Как оценить состояние пострадавшего?

При необходимости нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а также другие экстренные службы. Стоит извлечь пострадавшего из опасных условий – водоемы, затопленного или горящего помещения, или места, где накопились ядовитые газы. После этого – оценить состояние больного.

Людмила Гера, заведующая тренировочного отдела Центра медицины катастроф "Сознание, дыхание и пульсация. Три вещи, которые проверяются очень быстро и просто, имея две руки, голову и знания. Существуют два номера спасения 112 и 103. Можно включить телефон на громкоговоритель, диспетчер будет давать указания.

Как определить, есть ли дыхание у пострадавшего? Приложить ладонь или ухо к груди. Пульсацию можно определить, прижав пальцы к сонной, лучевой или бедренной артерии. Сонную артерию можно нащупать на шее, под изгибом челюсти. Лучевую – на запястье, с бедренной все понятно.

После этого – можно и нужно вызвать медиков.

Как остановить кровотечение?

Прежде всего, надо пережать участок чуть выше раны, пока кровь не прекратится. Можно воспользоваться жгутом. Специальный есть в водительской аптечке. Впрочем жгут можно сделать из любой ткани – рубашки, например. Или пережать участок тела с помощью ремня – он есть почти у каждого. Зажать нужно очень туго.

Оксана Макар, фельдшер выездной бригады экстренной медицинской помощи. "Когда кровотечение быстро увеличивается, человек теряет объем циркулирующей крови. Это приводит к шоковому состоянию и угрозе жизни"

Как понять, что жгут наложен правильно? Это исчезновение пульсации в артериях. То есть процедура выглядит так: наложили жгут, завязали его максимально, а потом проверили пульс на конечностях. Если его нет – вы все делаете правильно.

Как восстановить дыхание?

Если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни и нет критического кровотечения (или вы уже его ликвидировали) – надо начать сердечно-легочную реанимацию. Самое важное: восстановить дыхание у человека.



Проверьте, дышит человек или нет

Перед началом легочной реанимации нужно осмотреть проходимость дыхательных путей. Условно говоря, заглянуть человеку в горло. Потому что дышать могут мешать кровь, мокрота, рвота, которая подходит к горлу или запавший язык.

Чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, надо запрокинуть голову пострадавшего назад. И уже тогда приступать к восстановлению дыхания.

Александр Думный, фельдшер выездной бригады экстренной медицинской помощи "Нажатий должно быть 30, тогда 2 вдоха. 30 до 2. Нажатие нужно проводить глубиной 5-6 сантиметров. Почему не глубже? Потому что будете ломать ребра. При правильных нажатиях этого достаточно, чтобы поддержать минимальное артериальное давление"

Врачи рекомендуют применять клапан для дыхания рот в рот. Иначе придется нести ответственность за болезни, которые могут жить в слюне другого человека. Использовать клапан – это гигиеничнее. Приобрести его можно в интернете, они продаются и с аптечками для водителей.

Его следует носить при себе. И если клапана нет, а делать искусственное дыхание вам не хочется – можете просто нажимать на грудную клетку. И без вдохов это поможет поддержать давление в легких.

Важно: не оставляйте пострадавшего!

Если речь идет не о подозрении на травмы позвоночника и костей таза, а сердечно-легочная реанимация была удачной, нужно перевести пострадавшего в стабильное положение (на боку, лицом к себе, рука под головой, нога согнута в колене). Контролировать его состояние нужно до прибытия экстренных служб.

Будьте бдительны! Купите аптечку в авто, пройдите курсы по оказанию домедицинской помощи, потренируйтесь делать легочную реабилитацию. В будущем это может спасти жизнь кому-то из ваших близких.