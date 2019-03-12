Как стереть неприятные воспоминания

Люди пытаются блокировать и сопротивляться дурным воспоминаниям, чтобы их "стереть", но ученые из Техасского университета заявили, что делать нужно наоборот.

Воспоминания не статичны: это динамичные конструкции в мозге, которые регулярно обновляются, модифицируются и реорганизуются с получением нового опыта, объясняют ученые. Мозг постоянно запоминает и забывает информацию – и многое из этого происходит автоматически во время сна.

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Новое исследование предполагает, что преднамеренное забывание требует усиленного мозгового взаимодействия с нежелательной информацией. Другими словами, если человеку нужно выбросить что-то из головы, то ему следует сосредоточиться на этом.

В эксперименте приняли участие 24 молодых человека, которым показывали сцены с людьми. Добровольцам нужно было запомнить или забыть их. За мозговой активностью в этот момент наблюдали ученые.



Чтобы забыть – нужны усилия

Оказалось, что при забывании стимулировалась вентральна височная кора (зрительная кора) головного мозга, которая помогает людям обрабатывать и классифицировать визуальную информацию. Ученые отмечают, что для лучшего эффекта этот процесс должен быть "умеренным". Слабая или слишком сильная активность приводит к обратному результату – запоминанию.

Лабораторные исследования могут сильно отличаться от забывания травмирующих и плохих воспоминаний в реальной жизни, говорят исследователи. Но механизм работы мозга одинаковый, поэтому ученые намерены продолжить эксперименты.

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