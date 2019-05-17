Как стоны во время секса влияют на интимные отношения

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Стоны во время секса улучшают интимную жизнь партнеров
Стоны во время секса улучшают интимную жизнь партнеров / Иллюстративное фото

Эмоции, которые человек демонстрирует в постели, прямо связаны с ощущениями во время секса. А звуки, которые издает партнер, на подсознательном уровне свидетельствуют о том, что ему хорошо. Поэтому не стоит бояться стонать во время секса, ведь это заставляет чувствовать себя еще лучше и действительно делает секс более приятным.

Сексолог, доктор из Нью-Йоркского университета Жана Врангалова рассказала, что, издавая сексуальные звуки, партнер хочет, чтобы его вторая половинка была счастлива, пишет The Sun.

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Кроме того, звуки в постели помогают ориентироваться в желаниях партнера, и понимать, чего он хочет больше или меньше.

Основным преимуществом сексуальных звуков, если они искренние, является демонстрирование, что партнер неравнодушен к процессу. Стоны помогают людям чувствовать себя более уверенно и удовлетворенно в постели.


Стоны во время секса улучшают ощущения в постели

Поэтому, сексолог отмечает, чтобы секс приносил удовольствие и становился все лучше, нужно быть более открытым к тому, что действительно вам нравится, и не стесняться быть громким.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Секс
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