Как тренировка на голодный желудок, влияет на наше здоровье

Как правильно питаться до и после тренировок – вопрос, который интересует многих. Завтракать, или пропускать прием пищи перед тренировкой?

Теперь британские ученые говорят, что значение завтрака значительно переоценено. А тренироваться до завтрака не только можно, а даже нужно.

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Ученые провели исследование, которое базировалось на данных 30 мужчин с избыточным весом. Одна группа добровольцев занимались до завтрака, вторая группа – сначала ела, а потом занималась.

Как следствие, тренировки тех, кто занимался на натощак, были более эффективными, они сжигали вдвое больше жира.

Ученые объясняют такой эффект тем, что тренировки на голодный желудок заставляют организм сжигать сначала накопленные углеводы, а затем – жировые клетки.

В частности, после шести недель эксперимента те участники, кто не пропускал завтрак, а ел до тренировок – не сбросили вес. Однако, получили положительное влияние на здоровье.

У них развилась чувствительность к инсулину, а значит, снизился риск диабета и сердечных заболеваний.

"И это при том, что мужчины из обеих групп выполняли одинаковые упражнения", – резюмируют ученые.

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