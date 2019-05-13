Как уберечь себя от панических атак: советы от Супрун

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Как уберечь себя от панических атак
Как уберечь себя от панических атак

Хотя бы раз в жизни человек переживал состояние, при котором чувствовал полную растерянность, сильный страх, а также, что скоро случится сердечный приступ или он потеряет сознание.

Такое может возникать неожиданно, без видимых причин. Достигает кульминации такое состояние за 10 минут, а завершается за полчаса. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что такое состояние называется панической атакой.

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Панические атаки – симптомы
  • ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха,
  • дрожь,
  • дезориентация в пространстве,
  • тошнота,
  • ускоренное и нерегулярное сердцебиение,
  • сухость во рту,
  • одышка,
  • резкая потливость,
  • головокружение.

Эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, однако сильно пугают.

 
Ульяна Супрун
"Что же происходит? Во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. В это время активируется симпатическая нервная система: бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать.

В норме, в таком случае мозг должен послать сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система все возвращает, как было. Если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает – тело безосновательно готовится к опасности, а человек "паникует".

Также во время атак сильно возбуждаются глубинные участки мозга – гипоталамус и участок мозга под названием амигдала. Последняя отвечает за состояние покоя и тревоги. В это время префронтальной корой головного мозга мы осознаем, что угрозы нет. Но человеку кажется, что случилось что-то страшное или вот-вот и мы умрем.

Могут быть неожиданные и ожидаемые панические атаки. Последние провоцируют места, где когда-то произошла внезапная атака – метро или, к примеру, закрытое помещение.

Как предотвратить панические атаки

1. Разберитесь, из-за чего вы испытываете стресс. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения.

2. Поищите людей с похожей проблемой. Это поможет изменить мнение о панических атаках.

3. Ежедневно занимайтесь дыхательными упражнениями. Это поможет вам легче пережить следующие панические атаки и может предотвратить их в дальнейшем. Кроме этого, можете попробовать освоить практику медитации, что также помогает успокоиться и взять под контроль эмоции.

via GIPHY

4. Занимайтесь спортом. Физическая активность снижает уровень стресса, улучшает настроение, укрепляет уверенность в себе.

5. Следите за питанием и сном. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.

6. Не употребляйте кофе, алкоголь и табак. Они способны даже ухудшать панические атаки.

7. Обратитесь к неврологу или психотерапевту. Панические атаки могут развиться в фобии или обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому их нельзя игнорировать.

Что делать во время панической атаки

1) Старайтесь взять под контроль себя и свой страх

2) Попросите близких о поддержке

3) Делайте дыхательные упражнения

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Ульяна Супрун Стресс Психология
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