Как уберечь себя от панических атак: советы от Супрун
Хотя бы раз в жизни человек переживал состояние, при котором чувствовал полную растерянность, сильный страх, а также, что скоро случится сердечный приступ или он потеряет сознание.
Такое может возникать неожиданно, без видимых причин. Достигает кульминации такое состояние за 10 минут, а завершается за полчаса. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что такое состояние называется панической атакой.
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- ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха,
- дрожь,
- дезориентация в пространстве,
- тошнота,
- ускоренное и нерегулярное сердцебиение,
- сухость во рту,
- одышка,
- резкая потливость,
- головокружение.
Эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, однако сильно пугают.
В норме, в таком случае мозг должен послать сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система все возвращает, как было. Если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает – тело безосновательно готовится к опасности, а человек "паникует".
Также во время атак сильно возбуждаются глубинные участки мозга – гипоталамус и участок мозга под названием амигдала. Последняя отвечает за состояние покоя и тревоги. В это время префронтальной корой головного мозга мы осознаем, что угрозы нет. Но человеку кажется, что случилось что-то страшное или вот-вот и мы умрем.
Могут быть неожиданные и ожидаемые панические атаки. Последние провоцируют места, где когда-то произошла внезапная атака – метро или, к примеру, закрытое помещение.
Как предотвратить панические атаки
1. Разберитесь, из-за чего вы испытываете стресс. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения.
2. Поищите людей с похожей проблемой. Это поможет изменить мнение о панических атаках.
3. Ежедневно занимайтесь дыхательными упражнениями. Это поможет вам легче пережить следующие панические атаки и может предотвратить их в дальнейшем. Кроме этого, можете попробовать освоить практику медитации, что также помогает успокоиться и взять под контроль эмоции.
4. Занимайтесь спортом. Физическая активность снижает уровень стресса, улучшает настроение, укрепляет уверенность в себе.
5. Следите за питанием и сном. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.
6. Не употребляйте кофе, алкоголь и табак. Они способны даже ухудшать панические атаки.
7. Обратитесь к неврологу или психотерапевту. Панические атаки могут развиться в фобии или обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому их нельзя игнорировать.
Что делать во время панической атаки
1) Старайтесь взять под контроль себя и свой страх
2) Попросите близких о поддержке
3) Делайте дыхательные упражнения
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