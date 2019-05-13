Как уберечь себя от панических атак: советы от Супрун

Хотя бы раз в жизни человек переживал состояние, при котором чувствовал полную растерянность, сильный страх, а также, что скоро случится сердечный приступ или он потеряет сознание.

Такое может возникать неожиданно, без видимых причин. Достигает кульминации такое состояние за 10 минут, а завершается за полчаса. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что такое состояние называется панической атакой.

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Панические атаки – симптомы ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха,

дрожь,

дезориентация в пространстве,

тошнота,

ускоренное и нерегулярное сердцебиение,

сухость во рту,

одышка,

резкая потливость,

головокружение.

Эти симптомы не представляют значительной опасности для человека, однако сильно пугают.

Ульяна Супрун "Что же происходит? Во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. В это время активируется симпатическая нервная система: бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать.



В норме, в таком случае мозг должен послать сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система все возвращает, как было. Если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает – тело безосновательно готовится к опасности, а человек "паникует".

Также во время атак сильно возбуждаются глубинные участки мозга – гипоталамус и участок мозга под названием амигдала. Последняя отвечает за состояние покоя и тревоги. В это время префронтальной корой головного мозга мы осознаем, что угрозы нет. Но человеку кажется, что случилось что-то страшное или вот-вот и мы умрем.

Могут быть неожиданные и ожидаемые панические атаки. Последние провоцируют места, где когда-то произошла внезапная атака – метро или, к примеру, закрытое помещение.

Как предотвратить панические атаки

1. Разберитесь, из-за чего вы испытываете стресс. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения.

2. Поищите людей с похожей проблемой. Это поможет изменить мнение о панических атаках.

3. Ежедневно занимайтесь дыхательными упражнениями. Это поможет вам легче пережить следующие панические атаки и может предотвратить их в дальнейшем. Кроме этого, можете попробовать освоить практику медитации, что также помогает успокоиться и взять под контроль эмоции.

4. Занимайтесь спортом. Физическая активность снижает уровень стресса, улучшает настроение, укрепляет уверенность в себе.

5. Следите за питанием и сном. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.

6. Не употребляйте кофе, алкоголь и табак. Они способны даже ухудшать панические атаки.

7. Обратитесь к неврологу или психотерапевту. Панические атаки могут развиться в фобии или обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому их нельзя игнорировать.

Что делать во время панической атаки

1) Старайтесь взять под контроль себя и свой страх

2) Попросите близких о поддержке

3) Делайте дыхательные упражнения

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