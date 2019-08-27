Как ухаживать за кожей перед сном

В чем заключается отличие ночных и дневных средств косметики? И как правильно ухаживать за кожей перед сном?

На все эти вопросы ответила косметолог Ксения Ведищева.

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Днем уход направлен на защиту кожи. В дневных средствах присутствуют антиоксиданты, SPF-фактор. Ночью кожа и весь организм должны отдыхать. Цель ночного ухода – восстановление кожи.

В ночные средства добавлены ингредиенты для питания, увлажнения, улучшения структуры кожи. В ночное время проницаемость кожи увеличивается, средства защиты работают сильнее.

Поэтому важно правильно ухаживать за ней не только днем, но и вечером.

Основные правила ухода

1. Наносим средство на кожу не позже, чем за час – полтора до сна.

Нужно дать время, чтобы средство впиталось и дало определенный эффект. В противном случае крем может остаться на подушке.

При этом стоит наносить на кожу столько средства, чтобы это приносило ощущение комфорта. Здесь не работает принцип "чем больше, тем лучше".

Излишнее количество кремов, масок, концентратов превратится в неприятную пленку на коже, потому излишки стоит пропитать бумажной салфеткой.

2. Правильно подбирайте средство для ночного ухода. Все зависит от потребностей вашей кожи, возможно, подойдет просто увлажняющий крем.

Чтобы правильно подобрать средства ухода за кожей – обратитесь к врачу-косметологу.

3. Вечером кожа нуждается в очищении, питании и увлажнении.

Помните, что использовать за один раз более чем три кислоты в составе ночного ухода вредно. Витамин С тоже является кислотой.

К примеру, если вы хотите использовать 3 средства: эссенцию, сыворотку и маску (все с разными кислотами), то четвертое средство должно быть без кислот или витамина С.



Вечером очищайте и увлажняйте кожу

4. Внимательно читайте инструкцию.

Небрежное отношение к правильности нанесения и другим условиям сводит на нет эффективность любого средства. Даже эффективного и дорогого.

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