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Как употребление молока влияет на продолжительность жизни

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Польза и вред коровьего молока / Unsplash

Новое исследование показывает, что употребление молока, а именно его жирность, влияет на скорость биологического старения.

Те люди, которые пьют жирное молоко, стареют значительно быстрее тех, кто пьет молоко с низким содержанием жира – обезжиренного или однопроцентного, сообщает Университет Бригама Янга.

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Ученые исследовали взаимосвязь между длиной теломеров, частотой потребления молока и потребленным содержанием молочного жира. В исследовании приняло участие 5634 взрослых людей разного возраста.

 
Теломеры – это
Теломеры – окончания хромосом человека. Они действуют как биологические часы и каждый раз, когда они делятся – сокращаются. Поэтому чем старше становится человек, тем короче его теломеры.

Исследование показало, что на каждый 1% дополнительного молочного жира теломеры людей сокращались на 69 базовых пар, что приводило к ускоренному биологическому старению примерно на 4 года. У тех людей, которые употребляли цельное молоко, теломеры были короче на 145 базовых пар.

Около половины людей в исследовании употребляли молоко ежедневно, четверть употребляли молоко еженедельно. Наименьшее количество людей из группы употребляло цельное молоко, 30% участников употребляли 2% молоко и 10% лиц потребляли 1% молоко. Также 17% участников исследования употребляли обезжиренное молоко и 13% вообще его не пили. В конечном итоге специалисты обнаружили, что люди, которые пьют молоко с низким содержанием жира, стареют на несколько лет медленнее тех, кто пьет молоко с высоким содержанием жира (2% и цельное).

Пить молоко – это не плохо, но вы должны учитывать, какой тип молока употребляете,
– сказал профессор Ларри Такер.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь исследования ДНК
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