Как в Киеве будут контролировать людей на самоизоляции: ответ КГГА
В столице Украины работает Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме.
Об этом рассказал советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.
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По словам Бондаренко, в Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактировали с больными, и правил обсервации людей, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.
Он добавил, что по состоянию на 2 апреля в базе находится более 37 тысяч человек.
"Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта, лица, заболевшие COVID-19 и те, с кем контактировали больные", – пояснил Бондаренко.
Как в Киеве будут контролировать людей на самоизоляции
Советник Кличко объяснил, что по телефону сначала выявляются контактные лица тех людей, у которых зафиксировали коронавирус.
Центр предупреждает людей о необходимости самоизоляции.
"Кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – добавил Бондаренко.
Он сообщил, что контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.
Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций или врачи первичного звена,
– объяснили в КГГА.
Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала
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