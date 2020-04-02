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Как в Киеве будут контролировать людей на самоизоляции: ответ КГГА

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Как в Киеве будут контролировать людей на самоизоляции / Getty Images

В столице Украины работает Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме.

Об этом рассказал советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам Бондаренко, в Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактировали с больными, и правил обсервации людей, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

Он добавил, что по состоянию на 2 апреля в базе находится более 37 тысяч человек.

"Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта, лица, заболевшие COVID-19 и те, с кем контактировали больные", – пояснил Бондаренко.

Как в Киеве будут контролировать людей на самоизоляции

Советник Кличко объяснил, что по телефону сначала выявляются контактные лица тех людей, у которых зафиксировали коронавирус.

Центр предупреждает людей о необходимости самоизоляции.

"Кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – добавил Бондаренко.

Он сообщил, что контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.

Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций или врачи первичного звена,
– объяснили в КГГА.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Киева Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь
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