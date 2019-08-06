Как вегетарианство может спасти нашу планету

Отказ от мяса и животноводства поможет значительно улучшить экологическую ситуацию на всей планете.

Голод в одних странах и неразумное потребление в других, загрязнение, связанное с сельским хозяйством – проблемы, о которых говорится в 564-страничном отчете о мировых ресурсах.

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Исследование подготовила команда экспертов из разных стран при поддержке Программы развития ООН.

Чтобы справиться с этими вызовами человечеству нужно производить больше пищи, не увеличивая территорию сельскохозяйственных земель – здесь не обойтись без ГМО, говорится в докладе. Также нужно восстановить природные экосистемы, увеличить популяцию рыб и снизить выбросы от пищевой промышленности.



Животноводство сильно загрязняет нашу планету

Сытой эпохе конец: чтобы остановить кризис, всем нужно будет умерить аппетиты. По статистике, посетители американских ресторанов недоедают около 55% пищи, потому что порции очень большие.

Отказ от мяса жвачных животных (говядины, баранины и козлятины) – одна из эффективных стратегий снижения экологического ущерба, отмечают эксперты. Если уменьшить потребление этих видов мяса, можно снизить вредные выбросы примерно на 16%. Для этого людям нужно будет пересмотреть свой рацион и перейти на растительную пищу: овощи, бобы, зерновые.

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