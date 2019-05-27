Как вернуть сексуальное желание после родов: четыре способа

Во время беременности привычный состав женских гормонов меняется: вместо половых гормонов эстрогена и прогестерона основным становится пролактин — он отвечает за появление молока. Из-за повышения его концентрации снижается либидо, а организм "застраховывает" себя от новой беременности.

Сразу после родов женщина может чувствовать себя усталой или непривлекательной. Мужчине следует уделять внимание любимой, делать комплименты и максимально ее опекать.

Читайте также: Пять образов женщин во время секса, которые не стоит повторять

Сексолог Светлана Грабова рассказала, что делать, чтобы улучшить половую жизнь новоиспеченных родителей.

1. Забота о теле

Новоиспеченные мамочки часто бывают недовольны своим внешним видом, и им кажется, что мужчины тоже считают их непривлекательными. Из-за чрезмерных сомнений в своей красоте может появиться комплекс неполноценности и стабильно грустное настроение.

Сходите в салон красоты или на массаж, сделайте маникюр или новую прическу. Уделяйте себе любимой хотя бы несколько часов в неделю и не забывайте заниматься физическими упражнениями.

2. Правильные продукты

Вредная еда не поможет чувствовать себя сексуальнее. Наоборот: пища отложится в бока.

Для того, чтобы стимулировать либидо, включите в рацион мед, имбирь, миндаль, авокадо, бананы, говядину, морепродукты.

3. Разговор с партнером

Женщины часто чувствуют себя виноватыми, если не испытывают сексуальное желание к мужу. Секс "для галочки" вызывает еще больше неприятных эмоций и скованности.

Главное – поговорить с партнером, объяснить, что проблема временная, и попросить, чтобы он потерпел. Но не молчите – если мужчина любит вас, он все поймет.

4. Имбилдинг

Работа с интимными мышцами поможет максимально эффективно и быстро вернуть их в форму. Поврежденные и растянутые ткани получат приток крови и начнут восстанавливаться и заживать.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.