Как влияет употребление алкоголя на женщин и мужчин

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Женщины быстрее становятся зависимыми от веществ
Женщины быстрее становятся зависимыми от веществ / pixabay.com

Если женщины начинают злоупотреблять алкоголем и другими наркотиками, то быстрее мужчин попадают в круг зависимых.

В работе американских исследователей говорится, что женщинам труднее бросить вредную привычку, чем мужчинам. По наблюдениям ученых, то же самое с кокаином и амфетамином: женщины быстро становятся зависимыми и увеличивают дозу.

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Зато природа научила женщин лучше контролировать себя, то есть как раз не доводить до зависимости. Способность к когнитивному контролю (в быту – сила воли) развивается у женщин лучше, чем у мужчин.

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Это показал эксперимент австралийских ученых, в котором испытуемые проходили тесты на реакцию и способность к обучению. Если в начале участники и участницы шли на равных, то когда нужно было не только быстро реагировать на экранные сигналы, но и делать это без ошибок, женщины справились с задачей эффективнее, поскольку лучше контролировали импульсы.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Наркотики Алкоголь
Источник: 24 Канал
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