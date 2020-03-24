Как возник коронавирус: версии ученых

По мнению исследователей, возбудитель Covid-19 может исходить от гибрида между коронавирусами летучих мышей и панголинов. Геном вируса, который поражает людей, на 96% совпадает с геномом вируса летучих мышей, но он проникает в человеческие клетки благодаря шиповидному белку, который характерен для версии этого вируса у панголинов.

То есть человечество столкнулось с химерным вирусом, то есть мутацией, а как произошла мутация остается большой загадкой. За время эпидемии коронавируса ученые узнали о нем довольно много. В частности, понятно, что вспышка болезни началась не в декабре, когда появились сообщения о первых госпитализированных, а еще в ноябре. А центром происхождения вируса, похоже, был не рынок морепродуктов в Ухане, а какое-то другое место, пишет научное издание Science Alert.

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Как возник коронавирус Covid-19: предположения

Генетический анализ вируса SARS-CoV-2 показал, что вирус принадлежит к группе бетакоронавирусов и является близким родственником SARS-CoV – возбудителя атипичной пневмонии.

Исследователям известно, что SARS-CoV происходит от вирусов летучих мышей Подковонос (Rhinolophus). "Передаточным звеном" между ними и людьми, скорее всего, был мелкий хищник – Paguma larvata, потребление мяса которого является популярным в китайской кухне.

Похоже, что SARS-CoV-2 также возник в популяциях летучих мышей. Некоторые характерные для них вирусы очень похожи на него. Например, геном вируса RaTG13, выделенный из организма азиатского подковоноса (Rhinolophus affinis), совпадает с геномом SARS-CoV-2 на 96%.



Подковонос, или Rhinolophus – род летучих мышей

По словам ученых, летучие мыши являются естественным резервуаром разных коронавирусов. Это означает, что в их организмах инфекции размножаются, почти не вызывая симптомов. Возможно, это связано с тем, что иммунная система этих животных хорошо адаптирована к противодействию коронавирусам.

Кроме летучих мышей, под подозрением панголины

Тем временем, некоторые исследователи указывали на другой возможный источник инфекции – панголинов. Так, геном коронавируса, характерный для яванского панголина (Manis javanica), схож с SARS-CoV – 2 на 90%. Это не такое большое сходство. Однако шиповидные белки, необходимые для проникновения в клетку, у этого вируса на 99% подобны тем, что характерны для SARS-CoV-2.



Панголин, Paguma larvata – вероятно был звеном передачи коронавируса, потребление его мяса является допустимым в Китае

Шиповидный белок вируса RaTG13 совпадает с таковым у SARS-CoV-2 лишь на 77%. Это означает, что коронавирус панголины может проникнуть в человеческие клетки, а коронавирус летучей мыши – нет.

Таким образом, новый коронавирус частично совпадает с вирусами летучих мышей, а частично – с вирусами панголинов. По мнению ученых, это может указывать на его химерное происхождение. То есть, это своеобразный гибрид между двумя вирусами.

Процесс рекомбинации коронавирусов в природе уже известен ученым. По их словам, этот механизм нередко приводит к появлению гибридных вирусов, способных атаковать новый вид хозяев. Однако для этого два коронавирусы должны встретиться в одном организме.

Где и как это произошло в случае SARS-CoV-2, пока неизвестно. Однако многие эксперты склоняются к мысли, что это как-то связано с выращиванием в неволе и употреблением в пищу диких животных.

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