Как выбрать зубную щетку: полезные советы

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Как правильно выбрать зубную щетку
Как правильно выбрать зубную щетку / unsplash.com

Неправильно подобранная зубная щетка может повредить полость рта. Для правильного выбора нужно учитывать наличие болезней, состояние полости, искривленность зубов и тому подобное.

Зубная щетка должна иметь небольшую головку. Это позволит хорошо очистить коренные зубы.

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Эксперты рекомендуют выбирать зубную щетку средней жесткости. Мягкая щетка недостаточно тщательно и эффективно очищает зубы. А зубная щетка с жесткой щетиной может повредить десны, эмаль и слизистую полости рта.

Ручка должна иметь резиновые вставки, которые препятствуют скольжению в руке, и особый изгиб с истончением для уменьшения давления на десны.

Можно также использовать электрическую зубную щетку. Однако постоянно ею пользоваться не стоит, иначе можно повредить зубную эмаль.

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Еще есть ультразвуковые щетки, они могут убрать налет в труднодоступных местах. Такие щетки хорошо использовать при наличии брекетов, пародонтоза, а также при чувствительных зубах. Они не подойдут людям с онкозаболеваниями, проблемами с психикой, сердечно-сосудистыми болезнями.

Идеально подобрать зубную щетку поможет стоматолог.

Менять зубную щетку необходимо раз в три месяца. Покупайте новую после перенесенных инфекционных болезней.

После чистки зубов тщательно помойте щетку под проточной водой. Храните в стакане головкой вверх.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
Источник: 24 Канал
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