Как выбрать зубную щетку: полезные советы

Неправильно подобранная зубная щетка может повредить полость рта. Для правильного выбора нужно учитывать наличие болезней, состояние полости, искривленность зубов и тому подобное.

Зубная щетка должна иметь небольшую головку. Это позволит хорошо очистить коренные зубы.

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Эксперты рекомендуют выбирать зубную щетку средней жесткости. Мягкая щетка недостаточно тщательно и эффективно очищает зубы. А зубная щетка с жесткой щетиной может повредить десны, эмаль и слизистую полости рта.

Ручка должна иметь резиновые вставки, которые препятствуют скольжению в руке, и особый изгиб с истончением для уменьшения давления на десны.

Можно также использовать электрическую зубную щетку. Однако постоянно ею пользоваться не стоит, иначе можно повредить зубную эмаль.

Еще есть ультразвуковые щетки, они могут убрать налет в труднодоступных местах. Такие щетки хорошо использовать при наличии брекетов, пародонтоза, а также при чувствительных зубах. Они не подойдут людям с онкозаболеваниями, проблемами с психикой, сердечно-сосудистыми болезнями.

Идеально подобрать зубную щетку поможет стоматолог.

Менять зубную щетку необходимо раз в три месяца. Покупайте новую после перенесенных инфекционных болезней.

После чистки зубов тщательно помойте щетку под проточной водой. Храните в стакане головкой вверх.

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