Как выглядит коронавирус из Китая под микроскопом: первое фото
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок, который зафиксировали под электрическим микроскопом.
Об этом говорится на сайте China CDC. Cпециалистам благодаря проведению клинических исследований удалось выявить штамм коронавируса и сфотографировать его.
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По фотографии Национального хранилища патогенных микроорганизмов Китая можно выучить структуру коронавируса.
Добавим, название возникло из-за того, что коронавирусы имеют тела, окруженные выступающим частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
Новый вид коронавируса / chinacdc.cn
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