Как выглядит коронавирус из Китая под микроскопом: первое фото

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок, который зафиксировали под электрическим микроскопом.

Об этом говорится на сайте China CDC. Cпециалистам благодаря проведению клинических исследований удалось выявить штамм коронавируса и сфотографировать его.

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По фотографии Национального хранилища патогенных микроорганизмов Китая можно выучить структуру коронавируса.

Добавим, название возникло из-за того, что коронавирусы имеют тела, окруженные выступающим частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону.

Коронавирус – симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.



Новый вид коронавируса / chinacdc.cn

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