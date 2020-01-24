24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как выглядит коронавирус из Китая под микроскопом: первое фото

63 Читати новину українською
Как выглядит смертельный коронавирус из Китая под микроскопом / Getty Images

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок, который зафиксировали под электрическим микроскопом.

Об этом говорится на сайте China CDC. Cпециалистам благодаря проведению клинических исследований удалось выявить штамм коронавируса и сфотографировать его.

Читайте также: Как живет закрытый город Ухань, в котором зародился смертельный коронавирус

По фотографии Национального хранилища патогенных микроорганизмов Китая можно выучить структуру коронавируса.

Добавим, название возникло из-за того, что коронавирусы имеют тела, окруженные выступающим частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

коронавірус
Новый вид коронавируса / chinacdc.cn

Читайте также: Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Хеликобактер пилори: все об опасной и самой распространенной инфекции, которая вызывает рак
сегодня
58694
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Пневмония в Китае 2020 Китай
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 2410
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 980
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1292
17 января 21:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
55705
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 942
Новости
Больше новостей
Залиште відгук